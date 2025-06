Avec 500 € de moins, ce laptop 2-en-1 avec écran Mini LED 90 Hz + Ultra 7 devient un super deal 

Tablette ou PC portable ? Pourquoi choisir quand ce laptop fait les deux : le Dell Inspiron 16 2-en-1 se montre très polyvalent, et aujourd’hui son prix chute à 679 euros, contre 1 179 euros de base. Une aubaine pour bien s’équiper sans se ruiner !

Profiter de la compacité d’une tablette et la puissance d’un PC portable, voilà ce qu’offre le Dell Inspiron 16 2-en-1. C’est une machine idéale pour la productivité : avec son processeur Ultra 7, son endurance, et son bel écran fluide, il coche toutes les cases d’un bon laptop et son format 2-en-1 le rend surtout polyvalent et pratique au quotidien. Si ce modèle vous intéresse, c’est le moment de craquer. Le constructeur vous fait économiser 500 euros sur son site.

Les atouts du Dell Inspiron 16 2-en-1

Un laptop polyvalent qui se transforme en tablette avec un écran Mini LED à 90 Hz

Une configuration musclée : Ultra 7 155H + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Une autonomie solide et une connectique généreuse

De base à 1 179 euros, le Dell Inspiron 16 2-en-1 est actuellement remisé à 679 euros sur le site officiel de la marque.

Un laptop hybride avec un belle affichage à la clé

En concevant son Inspiron 16 2-en-1, Dell propose le meilleur des deux mondes  : la mobilité et la simplicité d’une tablette, alliées à la productivité et à la connectivité d’un ordinateur portable. Car oui, ce laptop possède une charnière à 360 degrés qui lui permet de se retourner sur lui-même pour former une tablette en un instant. Pratique pour les personnes souhaitant avancer sur des projets créatifs ou prendre des notes.

Bien conçu, son châssis métallique est rigide et solide. Avec un poids assez conséquent de 2,18 kilogrammes et une épaisseur à 2,5 centimètres, ce n’est pas le plus fin des PC portables. C’est aussi dû à son grand écran de 16 pouces, qui profite de la technologie Mini LED et d’une définition 2,5K (2 560 x 1 600 pixels). Un bel écran pour travailler ou se divertir qui ne manque de fluidité grâce à son taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Un processeur Ultra puissant

Pensé pour un usage multiple. Il convient aussi bien pour les tâches les plus simples que pour les plus lourdes. Cela est possible grâce à l’intégration du processeur Ultra 7 155H associé à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’ultrabook de Dell a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème.

Et, si vous avez tendance à cumuler les données sur votre PC portable, vous serez ravis d’apprendre que l’Inspiron 16 dispose d’un SSD de 1 To pour pouvoir conserver vos documents légers, ou bien des fichiers plus volumineux. De plus, le format est de type NVMe pour assurer des transferts rapides.

Pour finir, vous pourrez profiter d’une bonne autonomie : avec une batterie de 90 Wh, la marque promet jusqu’à 15 heures d’utilisation. C’est surtout la charge rapide que l’on apprécie, car en 60 minutes de charge, vous récupérez 80 % de la batterie. Quant à la connectique, elle est généreuse : on a droit à deux ports USB-A 3.2 Gen 1, deux Thunderbolt 4.0, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise jack audio.

