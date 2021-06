Alienware X15 et X17 officialisé : des PC gaming ultra puissants et ultra fins

Alienware présente ses nouveaux PC de gaming : les X15 et X17, dotés du système de refroidissement Cryo-Tech. Les Series-X embarquent des Intel i7 et i9 de 11e génération et des Nvidia RTX 30.

Pour ses PC gaming, Alienware cherche un équilibre entre performance et finesse, en témoigne le Dell Alienware m15 qui flirtait avec des dimensions d’ultraportable. Alienware semble décidé à poursuivre l’effort avec une toute nouvelle gamme, les Alienware de séries X.

Les Alienware X15 et X17 (dont le design avait déjà été dévoilé) possèdent tout deux des dimensions extra-fines, avec une épaisseur comprise entre 15,9 et 16,3 mm pour le 15 pouces, et entre 20,9 et 21,4 mm pour le 17 pouces. Cela ne les empêche pas d’embarquer des processeurs Intel de 11e génération i7 et i9, ainsi que des cartes graphiques Nvidia RTX30 allant jusqu’à la 3080 mobile.

De gros efforts sur le refroidissement

Avec des machines aussi petites, Alienware s’efforce de mettre l’accent sur le refroidissement afin d’éviter la surchauffe. C’est tout l’objet de Cryo-tech, un ensemble de choix de design et de fonctionnalités mis en place par la marque sur laquelle elle insiste fortement. Parmi ces innovations, on note l’utilisation d’un nouveau matériau d’interface thermique, l’« Element 31 », crée par Dell (qui possède Alienware) placé entre les points les plus chauds du PC (CPU/GPU) et leurs composants de refroidissement.

Pour aller plus loin

À cela s’ajoute le premier design à quatre ventilateurs, aidé d’une technologie de contrôle des ventilateurs qui leur permet de fonctionner individuellement, et d’ainsi accélérer, ralentir, voire s’arrêter, en fonction des besoins. Cinq modes d’utilisation des ventilateurs sont d’ailleurs prévus, allant d’un mode priorisant la puissance à un mode qui met l’accent sur le silence.

Design en noir et blanc

Côté design, Alienware a opté pour des modèles avec une coque extérieure en noir ou en blanc. Quel que soit le modèle, la partie intérieure du châssis (clavier et écran) adoptera un coloris noir mat pour aider à la concentration. Un clavier mécanique Cherry MX mettant l’accent sur un volume sonore limité est en option.

En guise d’écran, le X15 propose soit du QHD 240 Hz, soit du FHD 360 Hz, tout deux compatibles avec la G-Sync et l’Advanced Optimus. Le X17 pour sa part, propose une dalle FHD en 360 Hz ou QHD 120 Hz. Seul l’écran FHD sera doté du G-Sync et de l’Advanced Optimus.

Les configurations complètes des deux modèles seront disponibles à compter du 15 juin, à partir d’environ 2000 dollars pour le X15, et 2100 dollars pour le X17, pour les configurations les moins gourmandes.