Le nouveau VTC électrique de Giant promet une incroyable autonomie

Vélo tout-chemin aux belles aptitudes hors bitume sur le papier, le Giant Anytour X E+ arrive en France avec de la puissance, de l’autonomie et en deux versions. Présentation de ce nouveau VAE.

Avec déjà plusieurs VTC électriques au catalogue, Giant n’a pas fini de cibler les cyclistes au plus près de leurs besoins. Entre l’Explorer E+ plus baroudeur et le Dailytour à tendance urbaine, le nouveau Giant Anytour X E+ veut, lui, marier le meilleur des mondes.

Remplaçant l’Anytour « tout court » vendu auparavant en France (il continuera à exister dans d’autres pays dans cette génération 2024), le « X » sera le seul importé par chez nous. Comme pour ses autres vélos électriques, Giant maîtrise une grande partie de ses composants.

Cadre unique ouvert, batteries XXL

Cela commence par le cadre ouvert qui serait 15 % plus léger et rigide que l’ancienne mouture. Potence, guidon et roues sont également maison, tout comme la batterie, développée avec Panasonic. Utilisant les cellules 22700, elles promettent 2 300 cycles de charge avant de tomber à 50 % de capacité.

Le moteur maison SyncDrive Pro² délivre 75 à 85 Nm selon la version // Source : Giant Ecran central, application et mode auto sont au programme ! // Source : Giant Le choix de transmission se résume à deux dérailleur Shimano Deore // Source : Giant

C’est justement sur le volet de la batterie là qu’il faut distinguer les deux modèles disponibles, les Giant Anytour X E+1 et E+3. Le premier utilisera l’EnergyPack 800 Wh (contre 625 Wh pour l’E+3), une capacité qui autorise plus de 200 kilomètres par charge en mode éco ! Avec le mode le plus puissant, on peut ainsi imaginer une autonomie avoisinant les 100 km, soit un excellent rayon d’action.

L’Anytour X E+1 est donc le plus haut de gamme, aussi par son moteur Giant SyncDrive Pro² conçu sur une base Yamaha et doté de 85 Nm de couple (contre 75 Nm pour le Sport de l’E+3). L’écran intégré à la potence est de la partie, avec même un mode auto, ainsi qu’une application Giant.

La fourche suspendue de l’Anytour X E+1 est également plus performante – XCR32 vs Mobie 25 -, mais affiche un débattement identique de 100 mm, le tout combiné à des freins 4 pistons Shimano MT420, qui remplacent anciens les MT200. Autres composants en commun pour les deux VTC électriques taïwanais : les pneus larges Schwalbe Smart Sam, la selle suspendue télescopique, le bloqueur de roue Abus et le porte-bagages arrière MIK HD, tous de série.

Un Giant Anytour X E+ seulement à dérailleur

Ce qui est dommage, c’est que le Giant Anytour X E+ se content uniquement des versions à dérailleur : du Shimano Deore pour l’E+3 et du Deore XT Linkglide à 11 vitesses sur l’E+1. Pour information, les E+0 et E+2 proposent respectivement l’Enviolo automatique et le Nexus 5, plus pratiques pour la ville.

Le prix du Giant Anytour X E+3 démarre ainsi à 3 700 euros, la version E+1 à 4 500 euros, avec 4 tailles différents (S à XL). Ils sont disponibles depuis ce 12 mars dans les magasins Giant et chez les revendeurs partenaires.