GoPro lance une action cam moins chère avec sa nouvelle GoPro Hero

En plus de sa nouvelle caméra haut de gamme, GoPro a lancé un nouveau modèle d’action cam bien plus accessible, la nouvelle GoPro Hero tout court.

La GoPro Hero // Source : GoPro

Avec les années et l’inflation, le prix des caméras GoPro n’a eu de cesse d’augmenter. Pour faire face à cela et permettre aux plus petits budgets d’acquérir une action cam, le constructeur a annoncé, ce mercredi, sa nouvelle GoPro Hero.

Cette nouvelle action cam reprend l’essentiel de ce qu’on peut attendre d’une action cam en 2024. Elle est ainsi capable de tourner des séquences vidéos en 4K ou en Full HD et de capturer des clichés de 12 mégapixels. Contrairement aux dernières caméras de la firme, elle embarque un simple capteur au format 16:9, directement conçu pour les vidéos au format vertical ou horizontal.

Bien évidemment, l’action cam profite également d’une stabilisation. Il s’agit cependant d’une stabilisation électronique grâce à l’application Quik de GoPro.

La GoPro Hero // Source : GoPro

La GoPro Hero fait logiquement quelques compromis au niveau du format. Ainsi, elle n’est dotée d’un écran qu’à l’arrière — et donc pas à l’avant pour le retour. Cet écran est néanmoins tactile pour permettre la navigation dans les menus. Toujours du côté de la conception, la GoPro Hero est étanche jusqu’à 5 mètres de profondeur. Du fait de son plus petit format — 35 % plus compact que la GoPro Hero 13 Black — la GoPro Hero est par ailleurs plutôt légère, avec 86 grammes sur la balance.

Enfin, la caméra va profiter d’une batterie permettant jusqu’à 100 minutes de prise de vue sur une seule charge.

Prix et disponibilité de la GoPro Hero

La GoPro Hero sera disponible dans le commerce à compter du 22 septembre. Elle sera lancée en France au prix de 199,99 euros. À titre de comparaison, la GoPro Hero 13 Black s’affiche quant à elle à 399,99 euros.