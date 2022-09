Leica se lance sur le marché des Laser TV avec 2 vidéoprojecteurs 4K

À l'IFA 2022, Leica veut « établir de nouvelles normes pour l'avenir de la télévision » avec deux Laser TV baptisés Leica Cine 1.

Leica avait promis de se lancer sur le marché des vidéoprojecteurs à l’occasion de l’IFA 2022 et n’a pas manqué à sa parole. Le très célèbre spécialiste de la photographie a profité du salon berlinois pour annoncer deux Laser TV conçus en partenariat avec Hisense.

Leica Cine 1

Il s’agit donc de deux vidéoprojecteurs à ultra courte focale proposant respectivement une diagonale de projection de 100 pouces ou 80 pouces et baptisés Leica Cine 1 – 100 – et Leica Cine 1 – 80. Le fabricant allemand ne précise pas le recul nécessaire pour obtenir de telles dimensions, mais avec le ratio de projection de 0,25 annoncé, comptez de 45 à 55 cm entre le projecteur et la surface d’affichage.

En dehors de ce détail, de leur luminosité maximale (2500 lumens pour le plus grand, 2100 pour le plus petit) et de leur consommation maximale (respectivement 320 W et 185 W), les deux Laser TV affichent les mêmes caractéristiques techniques.

Ce triple laser RGB projette de l’Ultra HD (3840 x 2160 pixels) avec un taux de contraste de 1000:1 (pouvant monter à 2 000 000:1 en HDR) et une couverture de l’espace colorimétrique BT2020 annoncé comme supérieur à 95 %.

Tout pour remplacer un téléviseur

Cette nouvelle génération de projecteurs cherchant à remplacer nos téléviseurs de salon, on y retrouve une connectique complète. Les Leica Cine 1 sont donc équipés d’un Tuner TV, de deux ports HDMI 2.1, d’un port HDMI 2.0 (ARC), de deux ports USB, et d’une sortie optique.

On trouve également à son bord deux haut-parleurs de 20 Watts chacun, compatibles Dolby Atmos.

Enfin, ces vidéoprojecteurs tournent sous VIDAA 6.0, le système d’exploitation de Hisense. Amusant quand on sait que le Hisense PX1-Pro, le dernier vidéoprojecteur ultra courte focale de l’entreprise chinoise, tourne sous Android TV.

RDV en 2023

Le Leica Cine 1 sera disponible en Europe à partir du deuxième trimestre 2023. Pour le moment, aucun prix n’a été annoncé par le géant allemand, mais il faut certainement s’attendre à une facture salée, la marque n’ayant pas pour habitude de faire dans les petits prix. Le PX1-Pro, lui, est annoncé à 2999 euros pour une fiche technique inférieure.

