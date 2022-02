Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 : un PC portable sans compromis pour concurrencer le MacBook Pro

Lenovo dévoile une large gamme de PC portables au MWC 2022. La firme a notamment annoncé un PC très haut de gamme misant sur les performances.

Parmi les ordinateurs du fabricant Lenovo, la gamme ThinkPad réunit les machines haut de gamme à destination d’un marché plus professionnel où Lenovo va particulièrement soigner le design et les performances. Au sommet, on y trouve le tout nouveau ThinkPad X1 Extreme Gen 5 dévoilé par Lenovo au MWC 2022. Un PC qui devrait sans problème pouvoir rivaliser avec les ténors du marché comme le MacBook Pro ou la gamme XPS de Dell.

GPU GeForce, écran haute fréquence et performance dernière génération

C’est tout simplement le ThinkPad X1 le plus puissant jamais conçu que dévoile Lenovo. On retrouve un processeur Intel Core H de 12e génération jusqu’à du Intel Core i9, un processeur qui a déjà fait ses preuves dans nos colonnes. Il sera épaulé par une puce graphique véloce, de la GeForce RTX 3050 Ti jusqu’à une GeForce RTX 3080 Ti avec 16 Go de VRAM GDDR6 tout de même. L’enveloppe thermique du duo sera de 110 W grâce à un système de chambre à vapeur que Lenovo promet d’avoir optimisé de 10 % face à la génération précédente. Enfin la configuration pourra être équipée de 64 Go de RAM DDR5 et jusqu’à 4 To de SSD en PCI Express 4, là encore le mieux que l’on puisse proposer en 2022.

Source : Lenovo Source : Lenovo Source : Lenovo Source : Lenovo

Pour compléter cette belle fiche technique, Lenovo indique que l’écran de 16 pouces au format 16:10 pourra proposer une définition 4K à 600 nits avec une certification Dolby Vision pour le HDR. Un public un peu plus joueur pourra plutôt se tourner la configuration QHD+ à 165 Hz. Parmi les options intéressantes à mentionner, Lenovo intègre un lecteur d’empreintes et une caméra infrarouge compatible Windows Hello. La batterie de 90 Wh devrait permettre de soutenir l’autonomie du produit. Petite originalité, Lenovo intègre une compatibilité avec la technologie Tile qui devrait permettre de retrouver son PC, à la manière de ce que Apple peut proposer avec les AirTags.

La connectique est plutôt classique et bien dotée : deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte SD Express 7.0, un port jack et, en option, un lecteur de carte SIM. Lenovo souhaite en effet offrir une connexion 5G en option, en plus du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Le Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 occupera un volume de 359,5 x 253,8 x 17,9 mm pour 1,87 kg sur la balance.

Lancement au début de l’été

Le Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 sera disponible à partir du mois de juin 2022 et la facture sera particulièrement salée puisque le prix débutera à 2749 euros. Pour ce prix, on aura droit à la configuration minimale avec un écran simplement Full HD et au mieux une puce graphique GeForce RTX 3050 Ti. Reste à savoir à combien seront facturées les configurations les plus véloces.

