Nikon lance un appareil photo milieu de gamme qui s’inspire de ses meilleurs boîtiers

Nikon a pr√©sent√© son nouveau Nikon Z6 III, un appareil photo qui reprend les principales qualit√©s des mod√®les premium √† un tarif plus ma√ģtris√©.

Nikon a beau s’√™tre d√©marqu√© sur le segment professionnel ces derni√®res ann√©es, le constructeur japonais n’en oublie pas pour autant les appareils photo plus accessibles pour le grand public et les passionn√©s. Ce lundi, la firme a ainsi d√©voil√© son nouveau bo√ģtier milieu de gamme, le Nikon¬†Z6 III.

Lanc√© plus de trois ans apr√®s son Nikon¬†Z6 II, et apr√®s un mod√®le Nikon Zf r√©tro et interm√©diaire, le Nikon, Z6 III reprend bon nombre de caract√©ristiques des bo√ģtiers Nikon¬†Z8 et Nikon¬†Z9 que la firme a pu lancer entre temps, que ce soit au niveau des fonctionnalit√©s, de la vid√©o ou de leur autofocus.

Concr√®tement, le Nikon¬†Z6 III est un appareil photo hybride √©quip√© d’un capteur au format full frame de 24,5¬†millions de pixels. Il profite d’un gabarit proche de celui du Nikon¬†Z6 II, plus compact donc que celui du Z8 lanc√© l’an dernier, avec un poids de 750¬†grammes. Le capteur est par ailleurs stabilis√© m√©caniquement, permettant un gain de 8¬†stops dans des conditions de basse lumi√®re.

De nombreuses options en photo comme en vidéo

Concernant la mise au point automatique, l’autofocus est annonc√© comme particuli√®rement efficace avec 273¬†points AF, une d√©tection jusqu’√† -10¬†EV et une d√©tection des yeux, des visages, des animaux, des trains ou des avions. Nikon a par ailleurs renouvel√© son syst√®me d’autofocus 3D inaugur√© sur le Nikon¬†Z9. Pour les performances de prise de vue, l’appareil est capable d’atteindre les 120¬†images par seconde en rafale avec un recadrage √† 10¬†m√©gapixels. Sans recadrage, il peut monter jusqu’√† 60¬†images par seconde au format JPG ou 20¬†images par seconde au format RAW. L’appareil est propose √©galement une sensibilit√© pouvant varier nativement de 100 √† 64‚ÄČ000 ISO, avec un double ISO natif √† 800 et 6400 ISO.

La vid√©o n’est √©videmment pas en reste, puisque l’appareil est capable de filmer en 6K en RAW √† 60p sans enregistreur externe gr√Ęce √† son port CFexpress type B. Il est √©galement possible de tourner des s√©quences en 4K 120p avec un recadrage de 1,5¬†x, en 5,5K ProRes¬†422 HQ ou en Full HD¬†240p pour filmer des s√©quences au ralenti.

Si le capteur du Nikon¬†Z6 III n’est pas un capteur empil√©, comme peuvent l’√™tre ceux des Nikon¬†Z8 et Nikon¬†Z9, le constructeur assure n√©anmoins avec d√©velopp√© une nouvelle technologie avec une partie de la circuiterie directement int√©gr√©e au capteur. De quoi r√©duire fortement le rolling shutter par rapport √† un capteur traditionnel, m√™me si Nikon ne se passe pas pour autant d’un obturateur m√©canique. Il en va de m√™me pour le ph√©nom√®ne de black out, particuli√®rement r√©duit sur le Nikon¬†Z6 III.

Le Nikon Z6 III // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Nikon Z6 III // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Pour en profiter, Nikon a d’ailleurs int√©gr√© un viseur √©lectronique de 5,7¬†millions de points particuli√®rement lumineux et fluide avec un taux de rafra√ģchissement de 120¬†Hz, une couverture compl√®te du spectre¬†DCI-P3 et une luminosit√© maximale de 4000¬†cd/m¬≤. Le bo√ģtier est par ailleurs dot√© d’un √©cran tactile sur rotule, de ports pour cartes SD UHS-II et Cfexpress type B. Il est √©galement dot√© de la m√™me batterie que les Nikon¬†Z6 II, Zf et Z8.

Prix et disponibilité du Nikon Z6 III

Le Nikon¬†Z6 III sera disponible dans le commerce √† compter du 25¬†juin. Il sera propos√© en France au prix nu de 2999¬†euros, ce qui le positionne face au Sony¬†A7 IV — lanc√© √† 2799¬†euros — au Canon EOS¬†R6 Mark¬†II — lanc√© √† 2899¬†euros — ou au Lumix¬†S5 II X — lanc√© √† 2499¬†euros.

Le bo√ģtier sera par ailleurs propos√© en kit avec des objectifs 24-70 (f/4) et 24-120 (f/4), √† des tarifs qui n’ont pas encore √©t√© communiqu√©s par le constructeur.