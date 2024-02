Cet appareil photo permet de prendre des rafales de photos plus fluides qu’une vidéo

OM System a dévoile son nouveau boîtier hybride à capteur micro 4/3, l'OM-1 Mark II. L'appareil est capable de capturer des rafales jusqu'à 120 images par seconde.

Deux ans après la sortie de la première version de l’OM-1, alors encore vendue sous la marque Olympus, OM System revient en ce début d’année avec un successeur, le nouvel OM System OM-1 Mark II. Comme son nom l’indique, ce nouvel appareil photo hybride s’inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur, mais en proposant quelques nouveautés bien senties.

Comme tous les appareils photo à objectif interchangeable d’OM System (ex Olympus), l’OM-1 Mark II est doté d’un capteur au format 4:3 et compatible avec la monture micro 4/3 partagée avec Panasonic. On a droit ici à un capteur empilé de 20,4 mégapixels capable de passer de 80 à 25 600 ISO et jusqu’à 102 400 ISO en mode étendu. Concernant la vitesse d’obturation, l’appareil ne propose qu’un obturateur électronique, permettant de monter jusqu’à un temps de pose de 1/8000 s.

Pour la rafale, on pourra compter jusqu’à 120 images par seconde sans suivi d’autofocus et 50 images par secondes avec suivi d’autofocus. Si ces performances sont similaires à la première version du boîtier, la prise de vue en rafale se fait désormais sans black-out pour les rafales plus faibles. Surtout, la mémoire tampon a été augmentée, passant de 92 à 256 fichiers RAW en 120 fps.

Une détection plus poussée pour l’autofocus

La stabilisation capteur sur cinq axes est également de mise, permettant de gagner, d’après OM System, jusqu’à 8,5 stops de luminosité.

C’est surtout sur l’autofocus qu’OM System a amélioré sa copie par rapport au premier OM-1 de 2021. Le nouvel OM-1 Mark II propose ainsi une meilleure reconnaissance des sujets avec reconnaissance des visages et des yeux des humains ou des têtes, même de dos, mais aussi des oiseaux, des animaux, des avions ou des trains. Par ailleurs, si Panasonic a tardé à adopter l’autofocus à détection de phase, rappelons qu’OM System proposait déjà ce système plus rapide que la seule détection de contraste. Logiquement, la détection de phase est donc à nouveau disponible sur l’OM-1, sur 1053 points.

La vidéo n’est pas en reste et l’OM-1 Mark II est capable d’enregistrer des séquences jusqu’en C4K (4096 x 2160 pixels) à 60 p aussi bien en LongGOP qu’en All Intra. Le boîtier propose par ailleurs aussi bien l’enregistrement en H.264 qu’en H.265 et intègre même un système d’enregistrement en flat pour permettre davantage de marge de manÅ“uvre en postproduction.

Enfin, concernant l’ergonomie, signalons que l’OM-1 Mark II d’OM System dispose d’un écran sur rotule, d’un viseur Oled, d’une prise micro en 3,5 mm, d’une prise casque 3,5 mm, d’une prise HDMI type D et d’une prise USB-C. Il embarque par ailleurs deux emplacements pour cartes SD UHS-II.

L’OM System OM-1 Mark II sera disponible dans le courant du mois de février au prix de 2399 euros nu ou à 2999 euros avec un objectif 12-40 mm (f/2,8), équivalent 24-80 mm.