Prise en main du Panasonic Lumix S5 II : un autofocus qui change tout

Proposant déjà l’une des meilleures offres sur le marché des appareils hybrides avec capteur photo full frame grâce à son Lumix S5, Panasonic a décidé d’aller encore plus loin pour améliorer la formule et faire face aux Sony A7 IV, Canon EOS R6 II et Nikon Z6 II avec son nouveau Panasonic Lumix S5 II. En attendant son test complet, nous avons eu l’occasion de le prendre en main et de nous essayer à ce nouveau boîtier dans les rues de Valence.

Toutes les photos de cet article ont été capturées par le Lumix S5 II. Sauf mention contraire, les JPG sont issus de fichiers RAW interprétés sans traitement par le logiciel Silkypix. Par ailleurs, les clichés de cette prise en main ont été réalisés avec une version de préproduction du firmware.

Un nouvel autofocus très réactif sur le Lumix S5 II

La principale nouveauté du Lumix S5 II réside très clairement dans son nouveau système d’autofocus hybride. En plus de la détection de contraste, chère à Panasonic, le constructeur japonais s’est enfin décidé à adopter un système de détection de phase. Ce système d’autofocus est censé être bien plus rapide et permettre un meilleur suivi du sujet, notamment dans le cadre de la photo sportive ou animalière. Afin de tester cette nouveauté, j’ai eu l’occasion de prendre un groupe de skateurs en photo alors qu’ils tentaient de sauter, comme on peut le voir sur la rafale ci-dessous.

On le constate, l’autofocus à détection de phase du Lumix S5 II m’a permis de garder la mise au point sur le sujet tout du long, à l’exception du moment où il passait derrière l’arbre. Néanmoins, une fois le skater à nouveau visible, la mise au point n’a eu aucun mal à rattraper le sujet.

Surtout, la combinaison de ce nouvel autofocus et de la rafale jusqu’à 30 images par seconde en obturation électronique m’a permis de réaliser des prises de vue efficaces avec le sujet en plein saut. Si j’ai forcément dû m’y reprendre à plus d’une fois, c’était en raison de mes capacités limitées à suivre et anticiper les mouvements et non pas à cause de l’appareil en lui-même.

Rajoutons à cela que le Lumix S5 II bénéficie désormais d’un joystick bien positionné qui peut être piloté sur quatre axes — et donc huit directions — avec les diagonales en plus des axes horizontaux et verticaux, et on a ici un boîtier particulièrement ergonomique pour la photo d’action, le tout pour un tarif particulièrement contenu. Surtout, on rappellera que son principal concurrent, le Sony A7 IV, reste quant à lui limité à une rafale à 10 images par seconde. C’est certes mieux que les 9 clichés par seconde en mode obturateur mécanique du Lumix S5 II, mais bien en deçà des 30 images par secondes en mode obturateur électronique.

L’autofocus s’avère également efficace pour sélectionner un objet ou un animal à l’aide du joystick. Sur la photo ci-dessous, il m’a suffi de positionner le sujet sur l’oiseau pour que l’autofocus continue de le suivre en mode AF-C, et ce alors même que des sujets humains passaient en arrière-plan.

L’autofocus n’a pas non plus de difficulté dans des conditions lumineuses plus difficiles et m’a même permis de capturer plusieurs photos de grosses bulles de savon en pleine rue. Un exercice qui aurait été particulièrement compliqué avec une simple détection de contraste en raison des nombreux éléments lumineux partout sur la scène, y compris derrière la bulle.

Tant qu’à aborder les performances du Lumix S5 II en basse lumière, on notera une bonne efficacité y compris avec une belle monté en sensibilité ISO. Sur les photos ci-dessous, j’ai capturé les scènes à 2000, à 4000 et à 6400 ISO en gardant une sensibilité automatique. Le boîtier n’a pas bronché et le bruit numérique reste très limité avec des clichés parfaitement exploitables.

Un boîtier Lumix S5 II ergonomique

Le Lumix S5 II s’avère par ailleurs particulièrement ergonomique et simple à utiliser. Si je n’ai pas eu l’occasion de me plonger longuement dans les menus du boîtier ou dans les options de personnalisation — on y reviendra dans notre test complet — on a affaire ici à un appareil qui tient particulièrement bien en main. Le grip assez prononcé permet de prendre le boîtier facilement en pain avec un emplacement plus marqué pour le majeur. Les molettes à l’avant et à l’arrière tombent facilement sous les doigts pour corriger rapidement les paramètres d’exposition, tout comme la roue crantée en l’arrière du boîtier. Seul léger reproche, il faut nécessairement passer par un menu pour accéder à la correction d’exposition, là où Sony propose une molette dédiée. Celle-ci est cependant bien située, aux côtés des touches dédiées à la sensibilité ISO et à la balance des blancs.

Notons également que l’écran est fixé sur rotule et peut donc pivoter à 180 degrés. Un point particulièrement agréable pour les vidéastes qui souhaiteraient avoir un retour pendant leurs séquences de vlog.

Du côté des molettes, Panasonic fait également le plein avec une molette de sélection de mode de prise de vue, un petit curseur pour passer de l’AF-S à l’AF-C ou à la mise au point manuelle et une troisième molette pour activer le retardateur, le mode rafale ou le mode haute résolution à 96 mégapixels en RAW + JPG. En revanche, contrairement au Lumix GH6 et à son mode haute résolution à 100 mégapixels, celui du S5 II ne peut malheureusement être utilisé que sur trépied et non pas à main levée.

Prix et disponibilité du Panasonic Lumix S5 II

Le Panasonic Lumix S5 II sera disponible dans le courant du mois de janvier au prix de 2199 euros sans objectif photo. Il sera également proposé en kit avec un objectif 20-60 mm (f/3,5-5,6) — utilisé pour certaines photos de cette prise en main — au tarif de 2499 euros.

À ce prix, Panasonic cherche bien évidemment à concurrencer les appareils hybrides plein format les plus accessibles des autres constructeurs, à commencer par le Sony A7 IV, disponible à 2799 euros sans objectif. Également dans le viseur de Panasonic, les Nikon Z6 II et Canon EOS R6 II.

Notons par ailleurs que Panasonic en a profité pour dévoiler une nouvelle optique zoom grand-angle, un 14-28 mm (f/4-5,6). Celle-ci sera disponible dans le courant du mois de février en prix de 799 euros.

NB : Notre journaliste Geoffroy Husson était à Valence dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Panasonic.