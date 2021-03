Nouvelle Peugeot 308 : des versions hybrides rechargeables avec le nouveau i-Cockpit et un assistant vocal

Elle est là et elle va faire jaser. La nouvelle Peugeot 308 nous intéresse à plus d’un titre : elle existe désormais en versions hybride rechargeable. De plus, Peugeot a fait évoluer l’intérieur i-Cockpit avec un nouvel écran et un assistant vocal. Les interfaces sont désormais bien plus personnalisables.

Voici la nouvelle Peugeot 308. Peugeot a enfin pris la décision de s’éloigner de la Volkswagen Golf pour créer un modèle entièrement repensé qui apporte le nouveau logo récemment présenté.

Un tout nouveau design

Cette nouvelle Peugeot 308 mesure 4,367 mètres de long pour 1,852 mètre de large (rétroviseurs repliés) et un empattement total de 2,675 mètres. Elle est donc plus large que la précédente 308, vous aurez davantage de place à l’arrière. Le coffre propose un volume de 412 litres qui s’élève à 1 323 litres en rabattant les dossiers des sièges arrière.

Le design de cette nouvelle génération est tout nouveau, les lignes sont plus marquées et la nouvelle 308 apparaît plus énergique que par le passé grâce aux garde-boue, aux passages de roue et au capot beaucoup plus prononcés.

Peugeot a étudié très attentivement l’aérodynamisme pour maximiser son efficacité. En particulier, l’arrière a été conçu à partir des points de passage d’air. Les phares disposent de la technologie LED dès la configuration de base.

À l’avant, on trouve également des feux avec les trois griffes. Sur les versions GT et GT Pack, les phares Full LED sont encore plus minces et adoptent la technologie LED Peugeot Matrix.

Nouveau i-Cockpit et un peu plus d’aide à la conduite

À l’intérieur, la 308 est la première Peugeot à adopter le nouveau iCockpit. Vous pouvez désormais profiter d’un écran de 10 pouces en tant que tableau de bord dès la version Active Pack. Mais c’est sur la version GT que le tableau de bord à un affichage tridimensionnel et peut être personnalisé à travers différents modes d’affichage.

L’infodivertissement dispose d’un écran central de 10 pouces, toujours compatible Apple CarPlay et Android Auto. Ces fonctions mirroring se font désormais sans fil et il est possible de connecter deux téléphones en Bluetooth en même temps. Sur le haut de l’écran, un bandeau permanent affiche les informations de température extérieure, de la climatisation, la position dans les pages de widgets, les données de connectivité, les notifications et l’heure.

De plus, à partir de la configuration Allure, les commandes de climatisation sont désormais tactiles et non physiques. On se retrouve donc avec un troisième écran qui fonctionne sous forme de raccourcis (i-toggles virtuels) : vous pouvez laisser la configuration de base, mais vous pouvez aussi configurer un raccourci pour rentrer chez vous, appeler quelqu’un… chaque bouton virtuel peut être modifié.

Peugeot a également intégré un assistant vocal « OK Peugeot ». L’assistant semble néanmoins conçu autour de l’info-divertissement, la radio, le téléphone ou encore les aides à la conduite. Nous avons également noté la présence de deux prises USB-C et des rangements d’environ 34 litres.

Le nouveau pack Drive Assist 2.0 sera disponible en fin d’année, elle comprend le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (avec la transmission automatique EAT8), le Lane Keeping Assist (l’aide pour garder la voiture sur la bonne voie), le changement de voie semi-automatique, la recommandation de vitesse anticipée et l’adaptation de la vitesse de courbe.

Alors que de série, vous trouverez tous les systèmes d’aide à la conduite les plus courants tels que le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique.

Des options PHEV (hybrides hybrides rechargeables)

La Peugeot 308 sera disponible dans ses classiques versions thermiques (essence et diesel).

Mais ce qui nous intéresse, c’est la présence de plusieurs modèles PEHV. Ces modèles hybrides rechargeables sont l’Hybrid 180 e-EAT8 avec un groupe motopropulseur de 180 ch (132 kW) et l’Hybrid 225 e-EAT8 de 225 ch (162 kW). Dans les deux cas, elles seront équipées d’une batterie de 12,4 kWh qui permet une autonomie électrique jusqu’à 60 km selon le cycle WLTP (59 km le 225 e-EAT8). La batterie peut être rechargée à 3,7 kW, ce qui est une charge relativement lente. Cependant, parmi les accessoires, le chargeur monophasé de 7,4 kW devrait réduire le temps de charge.

Produite à Mulhouse, la nouvelle Peugeot 308 débutera sa commercialisation au second semestre 2021. On n’en connaît pas les tarifs pour l’instant.