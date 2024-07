Sonoro Stream, l’enceinte haute qualité compacte pour sa salle de bain ou sa cuisine

On aime tous écouter de la musique en dehors ou chez soi, mais toutes les enceintes ne sont bonnes à être installées partout. Conçue spécialement pour des environnements humides, l’enceinte Sonoro Stream propose un accès à toutes les webradios, les services de streaming avec un design particulièrement soigné, sans oublier un son de haute qualité.

L’enceinte Sonoro Stream est un modèle spécifiquement conçu pour être résistant à l’humidité et à l’eau. Il n’est évidemment pas question de la plonger dans la piscine comme les JBL Charge 5, JBL Go 4, Bose SoundLink Flex, Sony SRS-XG300 ou Ultimate Ears Boom 4, par exemple, mais l’idée ici est comme, pour la Sonos One, qu’elle puisse être installée sans crainte dans une salle de bain ou une cuisine. Cette caractéristique se retrouve jusque dans les accessoires fournis, puisque la télécommande incluse est elle aussi résistante à l’eau. Il est ainsi possible de contrôler l’appareil même sous la douche, sans aucun risque.

Ce modèle se distingue par son format compact et son esthétique soignée. Avec ses dimensions de 149 x 171 x 104 mm et son poids de seulement 1,1 kg, cet appareil se veut facilement transportable d’une pièce à l’autre. Elle n’a toutefois pas de batterie et doit être reliée à une prise électrique. Son design allie modernité et touches rétro, avec une grille noire ou argentée perforée entourant la partie basse et un placage bois sur la partie supérieure. Sonoro propose plusieurs finitions, dont une combinaison associant une grille noire à un placage noyer, offrant un rendu à la fois élégant et chaleureux.

D’autres options de coloris sont également disponibles : grille argentée/bois clair ou grille argentée/bois foncé. Cette approche esthétique s’inscrit dans la philosophie de Sonoro, marque allemande fondée en 2006 et spécialisée dans les produits audio haut de gamme avec une devise : « German Audio & Design ».

Des fonctionnalités audio complètes

Au-delà de son design et de sa résistance, la Sonoro Stream propose de nombreuses fonctionnalités audio. L’appareil intègre ainsi un tuner triple, lui permettant de recevoir les stations FM traditionnelles, mais aussi les radios numériques DAB+ ainsi que les radios internet via une connexion Wi-Fi.

La connectivité est également au rendez-vous avec la présence du Bluetooth, permettant de diffuser de la musique depuis un smartphone ou une tablette. Une entrée AUX est disponible pour connecter d’autres sources audio. Notez l’intégration de Spotify Connect alors que d’autres services de streaming comme Deezer et Amazon Music sont aussi proposés. Un port USB permet de recharger un smartphone, ce qui peut être pratique lorsque vous prenez votre douche.

Pour personnaliser l’expérience d’écoute, l’enceinte Sonoro Stream dispose d’un égaliseur permettant d’ajuster les basses et les aigus. Des préréglages sont également proposés, adaptés à différents styles musicaux (classique, rock) ou types de contenus (informations). Le rendu audio a été pensé pour les pièces à l’acoustique difficile comme les salles de bain qui n’ont, bien souvent que très peu de matériaux absorbants et des murs réverbérants.

Côté technique, la Sonoro Stream est équipée d’un haut-parleur large bande de 3 pouces, chargé de restituer les fréquences aiguës et les médiums. Celui-ci est complété par deux haut-parleurs passifs latéraux, dont le rôle est d’étendre la réponse dans les basses fréquences. Selon la marque, cette configuration permet d’obtenir « un son qui remplit la pièce », bien que Sonoro ne communique pas sur la puissance précise de l’appareil.

Malgré un prix relativement abordable de 269 €, le Sonoro Stream s’inscrit dans une gamme de produits audio haut de gamme, aux côtés d’autres modèles plus ambitieux comme le Sonoro Meisterstück Gen 2 qui vient d’être annoncé. Sachez également que la marque propose également des platines vinyles et des enceintes stéréo haut de gamme.