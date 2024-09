Image Home Cinéma jusqu’à 200 pouces très abordable

La marque Yaber a profité du salon IFA 2024 pour dévoiler ses nouveaux vidéoprojecteurs à courte focale, les modèles K3 et K3 Pro embarquant une source LED avec un système de divertissement permettant d’accéder à toutes les applications de streaming dont Netflix, Disney+, etc. En voici tous les détails.

K3 et K3 Pro // Source : Yaber

Spécialiste des systèmes de vidéoprojections, la société chinoise Yaber est un nouvel acteur sur le marché français. Elle veut proposer des appareils qui répondent aux attentes des utilisateurs notamment grâce à une gamme de produits compacts et pratiques. Lors de sa conférence de presse organisé à Berlin pour le salon IFA 2024, la marque a ainsi présenté une nouvelle série de vidéoprojecteurs, la série K3. Celle-ci est composée de deux modèles, le K3 et le K3 Pro.

Cette nouvelle gamme, qui succède à la série K2 veulent proposer une évolution significative dans le domaine du home cinéma, intégrant des technologies exclusives pour l’optimisation de l’image.

K3 et K3 Pro // Source : Yaber

Des technologies propriétaires au service de la performance

Au cœur de cette nouvelle série, Yaber a intégré deux technologies développées en interne. La première, baptisée CoolSwift, vise à optimiser le refroidissement de l’appareil. Cette innovation repose sur un dissipateur thermique en forme de U associé à deux refroidisseurs thermoélectriques. D’après la marque, ce système permet une gestion efficace de la chaleur, garantissant ainsi des performances stables sur de longues périodes d’utilisation.

La seconde technologie, nommée NovaGlow, se concentre sur l’aspect optique. Elle a pour objectif d’améliorer la luminosité et la qualité globale de l’image projetée. Yaber affirme que cette technologie permet d’obtenir des images plus claires, plus nettes et aux couleurs plus vibrantes.

K3 et K3 Pro // Source : Yaber

La série K3 propose une image qui peut aller de 40 jusqu’à 200 pouces en diagonale avec une définition Full HD 1080p. C’est un peu la faiblesse de ces appareils alors que la concurrence propose depuis plusieurs mois maintenant des images avec une définition Ultra HD, certes simulée (sauf pour les vidéoprojecteurs Sony et JVC) mais qui a le mérite d’offrir une meilleure définition à l’écran. Yaber annonce une luminosité de 1600 Lumens ANSI, ce qui est correct pour ce type de projecteur.

Sur le plan audio, Yaber a collaboré avec JBL pour équiper ses projecteurs. La série K3 intègre ainsi deux haut-parleurs stéréo JBL de 15W, compatibles avec la technologie Dolby Audio mais pas de Dolby Atmos au programme. Par rapport au modèle K3, le vidéoprojecteur K3 Pro va plus loin en ajoutant un caisson de basses, promettant une expérience sonore encore plus grave.

Des fonctionnalités intelligentes pour une utilisation simplifiée

Yaber a doté sa série K3 de plusieurs fonctionnalités automatisées visant à faciliter l’installation et l’utilisation des projecteurs. Parmi celles-ci, on trouve la mise au point et la correction du trapèze automatiques, l’alignement intelligent de l’écran et l’évitement des obstacles. Ces technologies permettent, selon la marque, une configuration rapide et une projection optimale, quelle que soit la configuration de la pièce. Une fonctionnalité pratique : NFC Tap, permet de transférer facilement du contenu depuis un smartphone (compatible avec les appareils Apple et Android) vers l’écran de projection, simplifiant ainsi le partage de contenu. Notez que les K3 et K3 Pro sont compatibles Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Ils peuvent jouer le rôle d’enceintes sans fil, le cas échéant.

Les deux vidéoprojecteurs Yaber K3 et K3 Pro mesure 290×323 mm pour un peu plus de 15 cm de haut et un poids de 5,1 kg.

On peut compter sur l’intégration d’un dongle TV donnant accès à plus de 7000 applications, incluant des services de streaming populaires comme Netflix, Disney+ et YouTube. Les projecteurs peuvent également être contrôlés à distance par commande vocale.

K3 et K3 Pro // Source : Yaber

Une conception pensée pour le confort visuel et un prix attractif

Yaber a accordé une attention particulière au confort visuel des utilisateurs. Les projecteurs de la série K3 sont équipés d’un revêtement filtrant la lumière bleue, visant à réduire la fatigue oculaire lors des séances de visionnage prolongées. De plus, la lentille en verre utilisée a été conçue pour minimiser la dérive de la mise au point, évitant ainsi une dégradation de la qualité d’image au fil du temps. La source de lumière est une LED.

Le nouveau vidéoprojecteur Yaber K3 est disponible pour un prix de 599 euros. Comptez sur un tarif de 649 euros pour le Yaber K3 Pro.