NQi GTS et UQi GT : NIU lance deux scooters électriques haut de gamme.

NIU annonce le lancement en France de deux nouveaux scooters électriques, les UQi GT et NQi GTS, destinés respectivement à des déplacements urbains et extra-urbains.

Six mois après l’EICMA 2019, grand-messe annuelle de la moto qui s’est tenue comme chaque année à Milan au mois de novembre, le fabricant chinois NIU annonce la mise en vente en France des deux scooters qu’il y a présentés.

NIU NQi GTS : le nouveau vaisseau amiral

Pour commencer, NIU lance finalement son nouveau vaisseau amiral, le plus puissant, le plus gros (donc le plus confortable) et le plus autonome de sa gamme. Ce NQi GTS chapeaute désormais la série NQi. Ce scooter électrique équivalent 125 cm³ est décliné en deux versions, Sport et Pro, qui se distinguent exclusivement par la capacité de leurs batteries et donc par leur autonomie. Voici leurs principales caractéristiques techniques :

moteur électrique Bosch de 3100 W

deux batteries amovibles Panasonic de 60 V et 35 Ah soit 2,10 kWh (Pro) ou de 60 V et 26 Ah soit 1,56 kWh (Sport)

temps de charge de 7 h (Pro) ou de 6 h (Sport)

autonomie de 108 km (Pro) ou de 85 km (Sport)

poids de 109 kg

roues de 14 pouces

vitesse maximale de 70 km/h

La vitesse de pointe demeure nettement inférieure à celle de scooters à moteur thermique de 125 cm³, qui vont facilement à 100 km/h ou plus. Mais elle s’explique par la volonté de conserver les batteries amovibles, l’une sous le plancher, l’autre sous la selle, d’un poids raisonnable de 11 kg chacune. Ceci permet de les recharger à domicile et ouvre le scooter électrique à tous ceux qui n’ont pas de parking avec une prise électrique.

Ces nouveaux NQi GTS se distinguent seulement de leurs prédécesseurs NQi GT, qui restent néanmoins au catalogue, par leurs roues qui passent de 12 à 14 pouces, ce qui rehausse l’assise de 790 à 820 mm, et devrait améliorer le confort.

Ils seront disponibles courant mai, la version GTS Pro pour 4700 euros TTC, la version GTS Sport pour 3600 euros, ou pour 3100 euros en précommande jusqu’au 15 mai. Ces tarifs ne tiennent pas compte du bonus écologique et d’éventuelles subventions.

NIU UQi GT : l’agilité

NIU lance également l’UQi GT, qui chapeaute quant à lui la série UQi de scooters ultras compacts et ultra légers. Cet équivalent 50 cm³ est lui aussi décliné en versions Sport et Pro, dont voici les caractéristiques techniques :

moteur électrique Bosch de 1500 W

une batterie amovible de 48 V et 42 Ah soit 2,02 kWh (Pro) ou de 48 V et 31 Ah soit 1,49 kWh (Sport)

temps de charge de 9 h (Pro) ou de 7 h (Sport)

autonomie de 55 km (Pro) ou de 45 km (Sport)

poids de 75 kg

roues de 14 pouces

vitesse maximale de 45 km/h

L’UQi GT Pro sera disponible courant mai pour 2600 euros (avant déductions). La version Sport sera lancée dans un second temps, à une date et à un prix encore inconnus.

Soulignons pour conclure que bien que tous ces scooters électriques soient connectés au cloud de NIU par une connexion cellulaire, ce qui permet notamment de consulter le niveau de charge et l’autonomie ainsi que l’historique des trajets, aucun n’intègre de support pour smartphone, qui serait pourtant bienvenu.