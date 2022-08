Aiways U6 : ce SUV coupé électrique chinois devrait bientôt arriver en France

Le constructeur chinois Aiways dévoile la version de série du SUV coupé électrique U6, successeur de la U5 déjà commercialisé en France. Avec au programme, une autonomie de 650 km sur cycle NEDC.

En France, le constructeur chinois Aiways est déjà connu, avec son SUV U5 commercialisé dans l’hexagone depuis l’année dernière. En Chine, Aiways a dévoilé il y a quelques jours l’U6, un SUV coupé qui pourrait bien être commercialisé chez nous. Partons à sa découverte.

Un SUV coupé

D’un point de vue design, les lignes du U6 sont plus agressives et plus sportives que sur le petit frère U5 qui paraît bien plus sage à côté. Surtout avec son toit panoramique, fuyant sur sa partie arrière, pour venir créer cette silhouette de coupé. La partie avant est plus proche du U5, avec quelques éléments distinctifs, notamment au niveau des phares et de la signature lumineuse. Le coefficient de trainé est correct (0,27 Cd) et les dimensions plutôt généreuses, avec une longueur de 4 805 mm (c’est 21 cm de plus que l’U5), une largeur de 1 641 mm et une hauteur de 1 880 mm. L’empattement reste similaire au U5 avec 2 800 mm d’écart entre les deux essieux.

Aiways a également fait évoluer l’intérieur du U6 si on le compare au U5. On trouve une présentation plus moderne avec un écran flottant de 14,6 pouces pour l’infodivertissement et un second écran de 8,2 pouces, très fin, mais très large, pour le combiné d’instrumentation numérique. Les aides à la conduite sont bien évidemment de la partie (Aiways en annonce 27) ainsi qu’une caméra intérieure qui surveille l’état de fatigue du conducteur. De quoi permettre de proposer une conduite semi-autonome sans avoir besoin de tenir le volant ?

Pour la motorisation, Aiways intègre un nouveau moteur, avec une puissance de 160 kW (218 ch) et un couple de 315 Nm permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes. À comparer aux 150 kW (204 ch) et 310 Nm de l’Aiways U5. Trois batteries de chez CATL au format cell-to-pack sont proposées, avec différents niveaux d’autonomie. La première, d’une capacité de 63 kWh, permet d’atteindre une autonomie de 503 km sur cycle NEDC (plus optimiste que le cycle WLTP). La seconde promet 580 km d’autonomie avec 72 kWh. Enfin, la plus grosse batterie de 88 kWh propose 650 km d’autonomie.

En termes de recharge, l’Aiways U6 promet de passer de 30 à 80 % en 30 minutes pour la petite batterie, 40 minutes pour l’intermédiaire et 27 minutes pour la plus grande. La puissance de charge devrait donc tourner autour de 100 kWh, ce qui n’a rien d’exceptionnel.

Prix et disponibilité

Pour le moment, l’Aiways U6 est en précommande en Chine. Il ne reste maintenant plus qu’à connaître les tarifs et la disponibilité de cette voiture électrique en France. Il y a fort à parier que la voiture sera proposée dans l’hexagone, puisque le constructeur souhaite s’implanter à l’international et qu’un petit réseau de concessionnaires est déjà présent chez nous.

