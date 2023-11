Ce fabricant s’est inspiré de Nintendo et Apple pour ses futures consoles

Ayaneo se lance à fond dans le rétro avec REMAKE, une gamme de consoles et Mini-PC fortement inspirés par les classiques de Nintendo et Apple.

Ayaneo fait partie des acteurs les plus uniques dans le marché des consoles portables. Avec pas moins d’une dizaine de machines dans son portfolio, le constructeur s’efforce de se démarquer de ses concurrents comme le Steam Deck ou l’Asus ROG Ally.

Cela passe notamment par la proposition de formats innovants et parfois, empreint de nostalgie. C’est sur ce segment que la marque a axé sa nouvelle gamme AYANEO REMAKE, des machines inspirées des gloires d’antant à l’offre technique contemporaine.

Nous ne nous contentons plus de rendre hommage uniquement par des jeux de couleurs : nous aspirons à créer une ligne de produits entièrement nouvelle qui mette en valeur la culture rétro.

Ayaneo Flip DS, une console inspirée de la Nintendo DS

Nous vous en parlions il y a moins d’un mois : Ayaneo compte séduire les fans de la Nintendo DS avec la Flip DS, une console portable avec double écran. L’écran du bas, plus petit, pourra afficher l’interface de l’OS (AYASpace), mais aussi n’importe quel jeu pouvant l’exploiter.

Son arrivée est très attendue par la communauté d’émulation Nintendo DS, toujours très active pour porter les jeux de l’ancienne console portable de Nintendo sur des appareils modernes.

Il existera aussi une version Flip KB qui arborera un clavier à la place du second écran. Ayaneo annonce avoir travaillé à un système de refroidissement optimisé pour ce format si particulier pour des températures et un bruit aussi faibles que possible.

Si le constructeur n’a pas dévoilé de fiche technique, les fuites du mois dernier indiquent que les deux consoles embarqueront la puce AMD Ryzen 7 7840U couplé au GPU Radeon 780M. Nous aurons la confirmation de leurs caractéristiques précises dans deux mois, lorsqu’elles seront officiellement annoncées.

Ayaneo Slide, le clavier avant tout

Autre console très attendue du constructeur, l’Ayaneo Slide s’inspire ici des vieux BlackBerry, Samsung ou LG.

Comme son nom l’indique, l’écran se glisse pour laisser place à un clavier complet de 64 touches qui a été étudié pour être le plus facile d’utilisation possible. Il sera d’ailleurs possible d’incliner légèrement l’écran pour une expérience un confort supplémentaire.

Cet écran est seulement de six pouces, à l’instar de la GPD Win 4, mais dont la colorimétrie et la luminosité « dépassent largement les produits similaires du marché ». On attend de voir.

La console tourne aussi sur le désormais classique AMD Ryzen 7 7840U refroidit par un tout nouveau système conçu par le constructeur par l’occasion.

L’Ayaneo Slide sera dévoilée à la fin du mois de novembre, juste avant sa disponibilité à la livraison.

Une nouvelle gamme de Mini PC

Le constructeur ne compte pas s’arrêter aux seules consoles portables et lance ses propres Mini PC.

Le Retro Mini PC AM01 est fortement inspiré du Macintosh et le Retro Mini PC AM02 rend hommage à la première Nintendo, la NES. À noter que cette dernière est dotée d’un écran qui pourra afficher l’heure tout en étant personnalisable par un logiciel à l’avenir.