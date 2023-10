Nostalgique de la Nintendo DS ? Cette future console Ayaneo devrait vous plaire

On n'arrête plus Ayaneo : le constructeur chinois a dévoilé une future console portable fortement inspirée de la Nintendo DS.

Ayaneo est probablement le constructeur de consoles portables le plus prolifique du marché. Alors que les Steam Deck et autres Asus ROG Ally dominent le marché, la marque chinoise déroule son catalogue depuis 2020 avec pas moins d’une dizaine de modèles de machines hybrides entre console portable et PC.

Récemment, elle a dévoilé l’Ayaneo Kun, sa réponse directe aux consoles de Valve et Asus. Et toujours dans cette volonté d’explorer de nouveaux formats, de nouveaux usages, Ayaneo présente une nouvelle console inspirée par une gloire du passé : l’Ayaneo Flip DS.

Le retour de la DS sans Nintendo

L’Ayaneo Flip DS est une console à clapet inspirée de la Nintendo DS. Avec ses deux écrans, elle reprend ainsi le fonctionnement de la machine de Nintendo, qui pour rappel fut la console la plus vendue au monde derrière la PlayStation 2. Ayaneo le sait et compte bien exploiter la fibre nostalgique des joueurs nomades avec ce nouveau modèle. Le constructeur va aussi proposer une Ayaneo Flip KB qui intègre un clavier à la place du second écran.

Au niveau de la fiche technique, on reste sur du très classique : Ayaneo continuera de proposer la puce AMD Ryzen 7 7840U accompagnée du GPU Radeon 780M. L’écran de 7 pouces proposera une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une première pour la marque.

La console tournera comme d’habitude sur Windows 11, ce qui ouvrira la porte à l’émulation et, on l’imagine, à la possibilité de jouer à des titres Nintendo DS et 3DS comme à la bonne époque (et dans de meilleures conditions). Sachant qu’il n’est plus possible d’acheter de jeux Nintendo 3DS en ligne depuis le 27 mars dernier, l’arrivée d’une telle machine arrive à point nommé.

Mais il faudra s’armer de patience : comme tous ses autres modèles, la vente de l’Ayaneo Flip et Flip DS passera par une étape de crowdfunding. On ne sait pour le moment pas quand celle-ci sera lancée ni à quel tarif la console sera proposée.