Steam, Lenovo, Asus… Mais Ayaneo se distingue avec le Kun

Alors qu'AMD pose les bases avec un APU dédié, et que des géants comme Lenovo et Asus explorent cette nouvelle frontière, Ayaneo, un nom déjà reconnu dans le domaine, nous présente le Kun.

Petit rappel, si vous avez déconnecté quelques mois. Si l’on pensait avoir tout vu avec les consoles portables et les PC gaming, voici qu’émerge une nouvelle catégorie : les consoles-PC. Un juste milieu entre les deux mondes, et le marché est déjà en pleine expansion.

AMD ouvre la voie aux consoles-PC

L’annonce par AMD de la commercialisation d’un APU spécifiquement conçu pour ce type de format a ouvert la porte à une profusion de produits. On se souvient des lancements remarqués du Steam Deck et de l’Asus ROG Ally. Lenovo n’a pas tardé à suivre le mouvement, proposant un produit évoquant la Nintendo Switch, mais avec une taille nettement plus conséquente. Puis, il y a Ayaneo.

Ayaneo Kun : la puissance dans la paume de votre main

Mais le produit qui suscite le plus d’intérêt en ce moment est l’Ayaneo Kun. Cet ordinateur de poche gaming, comparable à l’Asus ROG Ally, présente des caractéristiques techniques très solides. Avec un cœur propulsé par un AMD Ryzen 7 7840U (GPU AMD Radeon 780M) pouvant fonctionner entre 5 et 54 watts, ses performances seront au rendez-vous.

Mais, la spécificité du Kun est qu’il se décline en plusieurs versions pour répondre à tous les besoins : 16 Go de RAM avec 512 Go de mémoire interne, ou encore un impressionnant 64 Go de RAM couplé à un SSD de 4 To. L’utilisation d’un SSD M.2 2280 offre bien plus de choix que les formats SSD M.2 2230 des Steam Deck et ROG Ally.

Son écran IPS LCD de 8,4 pouces offre une définition de 2 560 x 1 600 pixels, avec une luminosité maximale de 500 cd/m². Les commandes ne sont pas en reste : joysticks, pads à réverbération, digipad tridirectionnel et boutons configurables à l’arrière de l’appareil. Une mention spéciale pour les pavés tactiles (il y en a deux) qui simulent la saisie de la souris, rappelant le Steam Deck. En termes de connectivité, l’Ayaneo Kun est ultra-complet. Deux ports USB 4, le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2, sans oublier l’option d’un modem 4G.

L’appareil est également équipé d’enceintes stéréo, de moteurs vibrants, ainsi que d’une caméra frontale dotée de la reconnaissance faciale infrarouge, complétée par un lecteur d’empreintes digitales. L’authentification est donc simplifiée avec la reconnaissance faciale Windows Hello ou par empreinte digitale.

Le tout tourne sous Windows 11, avec une interface utilisateur adaptée pour une utilisation optimale en mode console. L’appareil, malgré sa puissance, reste relativement compact avec ses dimensions de 312,4 x 132,5 x 21,9 millimètres, pour un poids de 950 grammes.

L’Ayaneo Kun n’est que le début d’une longue série. Le marché est en plein essor et d’autres acteurs ne tarderont pas à proposer leurs versions de consoles-PC. Et surtout… 931 euros pour une campagne participative. On attend de voir.

