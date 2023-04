MOTTO : dites hello à ses 2 nouveaux vélos électriques optimisés

Environ un an après son lancement à Paris, la start-up MOTTO met à jour son catalogue de vélos électriques disponibles via un abonnement mensuel. Meilleurs freins, batterie plus légère, nouveaux pneus : on fait le tour des nouveautés annoncées.

À Paris, nombreuses sont les entreprises à s’être positionnées sur le créneau des vélos électriques par abonnement mensuel : de Swapfiets à Dance en passant par MOTTO, voire Veligo à l’échelle de la région. Une formule qui semble gagnante, tant le nombre de clients tend à grossir au fil des mois.

Par exemple, Véligo va ajouter plusieurs centaines de modèles à son parc dès juillet 2023 pour répondre à la forte demande. De son côté, la jeune pousse MOTTO continue son petit bonhomme de chemin un an après son lancement à Paris. Pour rappel, son offre s’articule autour de deux modèles : Sport et Confort.

Une batterie plus petite, mais toujours aussi endurante

L’un opte pour un cadre fermé plus sportif, l’autre pour un cadre ouvert plus facile à enfourcher. Le tout pour 94 euros par mois sans engagement, 84 euros par mois en cas d’engagement de 6 mois ou 79 euros par mois avec un engagement d’un an. En l’état, cette grille tarifaire ne va pas changer.

En revanche, MOTTO apporte plusieurs améliorations toujours bienvenues à ses modèles. À commencer par une nouvelle batterie deux fois plus petite et deux fois moins lourde, pour une autonomie similaire – environ 70 km, 50 km avec le mode Sport selon nos collègues de Numerama. Cet accumulateur avec prise USB-C incluse peut par ailleurs recharger un téléphone.

Source : MOTTO Source : MOTTO

Les freins à disque mécaniques pouvaient jusque-là faire tiquer : ce sera désormais du passé, puisque les nouveaux MOTTO s’appuient désormais sur des freins à disque hydrauliques forcément plus performants. Pour la sécurité et votre capacité à freiner et s’arrêter, c’est important.

La marque nous indique également que les dimensions du guidon ont été revues : il est maintenant plus étroit. C’est ici intéressant pour mieux se faufiler entre des voitures par exemple, ou effectuer des dépassements sur une piste cyclable étroite. Des pneus ballon ont aussi été ajoutés pour mieux gommer les aspérités de la route et ajouter une dose de confort.

Couple et moteur identiques

Du côté de l’application, MOTTO a totalement revu son design. L’entreprise promet un meilleur accès au support client ou encore des statistiques plus détaillées. Bien sûr, le service de conciergerie 24/7 est toujours d’actualité, tout comme l’assurance pour le vol et la casse.

Pour le reste, rien ne change : moteur de 250 W à l’arrière, couple de 50 Nm, single speed, transmission à courroie, pneus de 27,5 pouces. La selle reste bien évidemment amovible. Nous avons donc ici affaire à des améliorations par petites touches, qui restent intéressantes, a fortiori lorsque le tarif n’évolue pas.

