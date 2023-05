Le Leica Q3 est là : l’anti-smartphone par excellence

Le Leica Q3 fait son entrée, permettez-nous de vous dévoiler ce qui fait de cet appareil photo une pièce d'équipement véritablement exceptionnelle et singulière dans le monde de la photographie.

La photographie sur smartphone a indéniablement révolutionné la manière dont nous capturons et partageons nos moments. Cependant, pour les passionnés de photographie et les professionnels, rien ne peut égaler la qualité d’image et la sensation d’un véritable appareil photo. C’est là qu’intervient le Leica Q3, l’anti-smartphone par excellence.

Une troisième génération

Présenté dans sa troisième génération, le Leica Q3 est un appareil photo numérique de petit format mais incroyablement impressionnant. Il est équipé d’un capteur plein format (full frame) logé dans un petit boîtier, un exploit technologique que les smartphones ne sont pas près d’atteindre. Ajoutez à cela une optique Summilux 1:1,7/28 mm ASPH de très grande qualité, avec mode macro intégré, et vous obtenez une machine de capture d’images puissante.

Contrairement aux smartphones dotés de multiples caméras pour différentes focales, le Leica Q3 n’offre pas de zoom optique. Pourtant, il est capable de prendre des clichés incroyablement détaillés et nets, preuve que le zoom n’est pas toujours essentiel pour la photographie de haute qualité. Son système d’objectifs est fixe, rappelant ainsi le système Leica M classique.

La mise à jour majeure du Leica Q3 réside dans son capteur BSI avec une définition de 62,39 mégapixels /60,3 mégapixels (total/effectif) et le processeur Maestro IV. Bien qu’il ne puisse pas zoomer optiquement, le Leica Q3 offre un zoom numérique grâce à un recadrage lors de la prise de photos. Cela se traduit en termes de focales 35, 50, 75 et 90 mm, correspondant respectivement à 39, 19, 8 et 6 mégapixels.

Enfin armé pour la vidéo

Outre ses prouesses en matière de photographie, le Leica Q3 brille également dans le domaine vidéo. Il introduit de nouvelles fonctionnalités, dont la plus notable est la défnition vidéo 8K. Disponible en variante C8K (8192 × 4320 pixels) pixels en 10 bits 4:2:0 H.265 long-Gop (300 Mbps), cela devrait offrir une qualité vidéo remarquablement détaillée et riche.

Le Leica Q3 améliore également l’expérience utilisateur grâce à une définition plus élevée (1,84 mégapixels) du viseur et de l’écran LCD par rapport à son prédécesseur, le Q2. De plus, l’écran LCD peut désormais être incliné. Il introduit également une caractéristique innovante : la capacité de se charger sans fil, bien que cela nécessite l’achat d’une poignée en option. La capacité de la batterie évolue aussi, 2200 mAh (BP-SCL6), amovible évidemment.

Cependant, la qualité et la rareté ont un prix. Avec un prix de vente conseillé de 5 950 euros, le Leica Q3 est un appareil haut de gamme destiné aux passionnés de photographie et aux professionnels. Il rivalise directement avec le Sony RX1R Mark II, même si ce dernier commence à montrer des signes très avancés de vieillissement.

