Voici le Shiftbikes 2, un nouveau vélo électrique qui mise tout sur le rapport qualité-prix

Soucieuse de proposer un vélo électrique urbain à prix accessible, la marque française Shiftbikes lance un second modèle, le dynamique Shift 2 qui voit tout en noir. Présentation.

L’aventure Shiftbikes, c’est celle de François Jacquet qui a lancé son premier vélo électrique urbain en 2021, avec pour objectif de « mettre des gens sur des vélos ». Avec son premier modèle, il visait l’accessibilité, de par son cadre ouvert et son prix sous les 1 900 euros. Mais devant une clientèle très féminine et des grandes tailles peu à l’aise (disons au-dessus de 1m80), la marque a développé un second modèle, le Shift 2.

Le nouveau Shiftbikes jongle entre single speed et confort

Ce vélo électrique ne part pas d’une feuille blanche : il s’appuie sur le cadre d’origine du premier modèle, mais la géométrie change légèrement. Avec une allure plus élancée et une barre haute, le Shift 2 opte pour une position semi-active, puisque la selle se place à hauteur de guidon. Elle est par ailleurs moins rembourrée que son petit frère désormais nommé Shift 1.

Le confort reste néanmoins une priorité via le guidon courbé, tandis que les gros pneus viennent en renfort – ce VAE reste rigide, comprenez sans aucune suspension. Shiftbikes lui confie des pneus ballon Chaoyang de 27,7 pouces plus épais que les précédents, dont la jante noire vient peaufiner une livrée unie noire de partout, hormis le logo de la marque en blanc.

Autre différence sur ce Shift 2, la courroie remplace la chaîne et ne reçoit qu’une vitesse unique, dans le pur style des single speed. Le vélo électrique se la jouerait presque Cowboy, mais sans la légèreté (23,5 kg) ni d’application. Ce n’est pas son crédo, car il vise la simplicité. Seul un petit écran couleur vient accompagner l’utilisateur pour gérer les niveaux d’assistance et apporter son lot d’informations de conduite.

Pour le reste, le Shift 2 reconduit le moteur arrière 43 Nm et la batterie amovible de 460 Wh du Shift 1 pour « 70 à 80 km » d’autonomie. Il récupère également l’antivol de roue AXA et un porte-bagages MIK renforcé sur lequel peut venir se fixer un siège avant. Il faut enfin compter sur une paire de freins à disque hydrauliques, mais ni la marque ni le modèle ne sont précisés.

Moins de 2 000 euros au lancement

Toujours assemblé en France chez la Manufacture Française du Cycle (MFC) en Loire-Atlantique, le Shift 2 ne démarre qu’à 1 990 euros. En tous cas en précommandes dès ce mois de décembre 2023, sur le site officiel, avant son prix définitif de 2 290 euros un peu plus tard. Il n’arrivera officiellement qu’en mars 2024 avec les premières livraisons, et ouvrira sa disponibilité aux revendeurs type Fnac-Darty. Il profite enfin d’une taille unique destinée aux utilisateurs mesurant entre 170 et 195 cm.