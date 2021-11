HTC Vive Cosmos Elite : ce casque VR premium est bien plus abordable pour le Black Friday

Le casque de réalité virtuelle haut de gamme HTC Vive Cosmos Elite n'échappe pas aux promotions de la semaine du Black Friday. Ainsi, le prix du casque seul passe de 599 euros à 499 euros, tandis que le casque avec ses contrôleurs est disponible à 749,99 euros au lieu de 999 euros, le tout à la Fnac.

Précision de mouvement décuplée, manettes repensées, effet de grille réduit… Le casque de réalité virtuelle HTC Vive Cosmos Elite apporte son lot de fonctionnalités qui en font un modèle haut de gamme. Mais qui dit appareil premium, dit prix qui grimpe très facilement. Heureusement, le Black Friday arrive, de quoi voir la facture de ce casque baisser.

Ce qu’il faut retenir du casque HTC Vive Cosmos Elite

Un très bon suivi des mouvements

Un effet de grille réduit

Un design flip-up pour dégager le champ de vision, sans ôter le casque

Initialement affiché à 599 euros, le casque de réalité virtuelle seul HTC Vive Cosmos Elite est désormais proposé à 499,99 euros à la Fnac. Avec sa batterie d’accessoires, le tout passe de 999 euros à 749,99 euros.

Si vous souhaitez disposer d’un kit plus complet et encore plus efficace, vous pourrez aussi miser sur le casque HTC Vive Pro Full Kit à 999,99 euros au lieu de 1 199 euros.

Un casque confortable et pratique

Le casque de réalité virtuelle HTC Vive Cosmos Elite assure un très bon confort sur la durée, puisqu’il s’adapte à toutes les formes de visages, y compris aux porteurs de lunettes. Sachez aussi le casque dispose d’un design dit « flip-up », qui vous permettra de relever la visière afin de dégager votre champ de vision sans pour autant ôter le casque en pleine session de jeu.

Une station de base qui favorise l’immersion

Si vous optez pour le pack incluant le casque et ses accessoires, vous bénéficierez par exemple de deux stations de base SteamVR, chacune couvrant jusqu’à 15 m2, qui assurent une très bonne immersion dans le jeu sur une surface considérable. Concrètement, les deux appareils fonctionnent en envoyant des signaux au casque et aux manettes, qui aideront ainsi à capturer vos mouvements. L’immersion sera par ailleurs intensifiée grâce aux deux écouteurs supra-auriculaires.

Des manettes améliorées

Les deux manettes qui accompagnent le casque ont été repensées pour garantir davantage de précision et une meilleure fluidité dans les mouvements opérés pour le jeu. Quant aux écrans LCD de 3,4 pouces chacun embarqués par le casque, ils bénéficient d’une très bonne définition de 2880 x 1700 pixels, soit une augmentation de 88% par rapport au modèle précédent, selon le constructeur.

Surtout, ces écrans se chargeront de réduire de grille, un des plus gros points faibles de la technologie de réalité virtuelle, puisqu’il consiste à voir des lignes de séparation entre les pixels, beaucoup plus visibles étant donné que les yeux sont positionnés très près de l’écran. Ainsi, ces écrans limitent cet effet gênant en diminuant la distance entre les pixels.

