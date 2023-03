HTC Vive Cosmos Elite : ce casque VR haut de gamme est à -50 % (accessoires inclus)

Depuis quelques années, le groupe HTC s'est fait une place sur le marché de la réalité virtuelle grâce à un catalogue de casques VR disponibles à tous les tarifs. Parmi eux, le Vive Cosmos Elite, un casque VR haut de gamme et accessible au grand public. On pourrait trouver à redire sur son tarif qui pique, mais en ce moment, ce casque de réalité virtuelle est plus accessible grâce à une importante promotion, qui le fait passer de 999 euros au lancement à seulement 499 euros aujourd'hui.

Le HTC Vive Cosmos Elite reprend tout ce qui a fait le succès du Vive Cosmos et ajoute des améliorations à certaines fonctionnalités. Ce casque VR est identique à son modèle de base au niveau hardware, mais la précision du tracking, l’effet de grille minimal, la qualité de l’audio et de l’image ainsi que les manettes repensées permettent de classer le Vive Cosmos Elite dans le haut du panier. En ce moment, ce casque VR premium profite d’une belle promotion sur la Fnac qui le rend accessible pour la moitié de son prix de lancement.

Le HTC Vive Cosmos Elite en quelques points

Un suivi de mouvements excellent

Effet de grille minimal

La qualité de l’image et de l’audio exemplaire

Lancé à 999 euros, mais depuis souvent affiché au prix barré de 799 euros, le HTC Vive Cosmos Elite est maintenant disponible en promotion à 499,99 euros chez la Fnac.

Un casque VR parmi les plus confortables

Le confort est un critère à ne pas sous-estimer lorsqu’on choisit un casque VR. HTC l’a pris en compte dans la conception du Vive Cosmos avec un serre-tête rigide qui permet à la visière de se caler sur le nez sans exercer trop de pression. Le Vive Cosmos Elite est un casque VR agréable à porter, et ce malgré son poids élevé. Mais, le gros point fort réside surtout dans sa visière relevable qui vous permettra de reprendre votre respiration dans le monde réel en un seul geste. Cette visière est également adaptée pour les porteurs de lunettes.

Le casque embarque deux écrans LCD de 3,4 pouces chacun avec une très bonne définition de 2 880 x 1 700 pixels, soit une résolution quasiment deux fois plus élevée que le modèle précédent. L’effet de grille qui fait que vous remarquez les démarcations entre les pixels est ici considérablement réduite et ne demande qu’à l’être encore plus pour les futurs modèles. Les larges lentilles de Fresnel assurent un champ de vision de 110°. Enfin, la chauffe est un peu présente avec ce casque, même si elle l’est moins que sur le Vive Cosmos.

Des performances inégalées

Le HTC Vive Cosmos Elite est livré avec deux stations de base Steam VR, chacune couvrant une surface de 15 m², vous donnant ainsi assez de place pour jouer. Vous trouverez également deux manettes Vive Wands, avec une ergonomie que vous trouverez peut-être vieillotte, mais qui ne permettent aucunement les pertes de position ou les latences. Car là est le grand atout du HTC Vive Cosmos Elite, c’est son suivi de mouvement exemplaire grâce aux manettes et au casque qui sont bardés de balises externes d’une grande fiabilité.

En plus d’une précision exemplaire, le Vive Cosmos Elite reprend la qualité audio et vidéo du Vive Cosmos avec une très bonne colorimétrie et un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz. Les écouteurs supra-auriculaires proposent également de bonnes performances avec un son dynamique, surtout dans les médiums. Pour résumer, le HTC Vive Cosmos Elite est un casque VR offrant une expérience utilisateur exemplaire avec son système inside-out et se montre à la hauteur d’un modèle haut de gamme. Le tarif est cependant salé alors cette promotion est plus que bienvenue !

