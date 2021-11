Ce vélo électrique français Iweech profite d’une belle réduction pour le Black Friday

Le vélo électrique Iweech, lancé par la start-up marseillaise Bellatrix, se veut être un compagnon idéal pour les déplacements en ville. À l'approche du Black Friday, on peut désormais le trouver à 2 450 euros au lieu de 2 950 euros sur fnac.com.

Issu des cerveaux de la start-up française Bellatrix, le vélo électrique Iweech a été lancé en mai 2020. Nous l’avons testé tout récemment, et ce produit assemblé à Marseille remplit toutes ses promesses. Toutefois, la qualité tricolore a un prix, et il est très élevé. Heureusement, une promotion de 500 euros est actuellement pratiquée, et elle tombe en plein Black Friday.

Ce qu’il faut retenir du vélo électrique Iweech

Un vélo compact et confortable

Une grande puissance

Des freins excellents

Une autonomie suffisante

Initialement affiché à 2 950 euros, le vélo électrique Iweech est actuellement disponible à 2 450 euros sur la marketplace de la Fnac. Trois coloris différents sont proposés.

Sachez par ailleurs que les vélos électriques bénéficient de nombreuses aides à l’achat en France. Pour en savoir plus, nous vous invitons dès maintenant à lire notre dossier complet sur la prime à l’achat d’un vélo électrique.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant l'Iweech.

Un vélo compact qui s’adapte à toutes les situations

Doté d’un cadre anguleux en aluminium, le vélo électrique Iweech se démarque par son format, qui se situe à mi-chemin entre un vélo à assistance électrique (VAE) standard et un cycle pliable. Cette conception le rend vraiment pratique et compact, et vous n’aurez aucun souci à le stocker dans votre appartement ou à le glisser dans un ascenseur. Avec ce vélo, la circulation entre les voitures, ou même sur des espaces étroits, sera facilitée. Autre bon point : le vélo ne pèse que 18,5 kg.

En revanche, ce vélo n’est disponible qu’en une seule taille. Ainsi, si votre taille n’est pas comprise entre 1,60 m et 1,90 m, mieux vaut vous diriger vers un autre modèle.

Une utilisation confortable et un équipement de qualité

Avec ses roues de 24 pouces, les chocs pourront être aisément amortis, même si le vélo ne pourra pas non plus contrer les gros nids de poule. Globalement, la circulation sera confortable sur la durée. Ajoutons à cela une selle à mémoire de forme et des poignées Ergon très ergonomiques.

Le reste de l’équipement proposé sera aussi de qualité, avec ses garde-boue, son phare avant très puissant et ses pédales pliables, lesquelles le rendront d’ailleurs encore moins encombrant lorsqu’il faudra le ranger. Seule la béquille pourra être un peu inconfortable pour les personnes aux grands pieds.

Une conduite maîtrisée en ville

Pour ce qui est de la conduite en elle-même, ce vélo électrique Iweech sera parfaitement adapté à la ville. Sa conduite semi-sportive, ou le corps a tendance à basculer vers l’avant en raison de la selle haute, pourrait toutefois ne pas convenir à tout le monde. Sinon, ce vélo embarque un moteur d’un couple de 90 Nm, ce qui vous permettra notamment de grimper les côtes très facilement. L’Iweech comprend également un système smart control qui reconnaît les trajets fréquents que vous effectuez au quotidien et adapte l’aide en fonction des difficultés, comme une côte. De leur côté, les freins rempliront leur rôle comme il se doit, et c’est d’autant plus nécessaire avec la conduite nerveuse que propose l’Iweech. Pour ce qui est de l’autonomie, elle pourra avoisiner les 70 kilomètres avec une conduite sobre et la mise en arrêt du vélo durant les périodes où il n’est pas utilisé.

Enfin, sachez que le vélo s’accompagne d’une application bien utile pour géolocaliser votre vélo, gérer vos phares, avoir accès à vos itinéraires, et lire tout un tas d’informations sur votre conduite (nombre de kilomètres parcourus, quantité de CO2 économisée…). L’Iweech comportera en outre un système de sécurité GPS et une alarme se déclenchant en cas de mouvements du vélo.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du vélo électrique Iweech.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.