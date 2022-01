Les 10 produits high-tech qui ont vraiment marqué l’année 2021

Revenons sur 2021 au travers de 10 produits high-tech qui ont marqué l'année.

L’année 2021 est enfin finie ! Celle-ci aura été marquée d’une part par une crise sanitaire en dents de scie et d’autre part par des pénuries pour de nombreux secteurs, à commencer par les produits high-tech. Certains ont été annulés, d’autres repoussés, tandis que les prix se sont envolés sur certaines catégories. Et pourtant, c’était une bonne année pour les fans de tech !

Que ce soit pour les fans d’ordinateurs, de smartphones, d’écouteurs, de vélos électriques, de consoles de jeu et plus encore, 2021 a vu éclore des produits qui ont fait avancer le marché dans le bon sens. Retraçons un an en 10 produits marquants.

Le MacBook Pro M1 (Pro/Max)

Après le MacBook Air et le Mac mini, c’est la gamme MacBook Pro qui a eu droit à la nouvelle puce M1 d’Apple. D’abord en fin d’année 2020 pour le modèle 13 pouces, puis en 2021 pour les MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces qui ont accompagné les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max.

On s’en doutait déjà après vu le MacBook Air M1, le MacBook Pro sous ARM est une bête de course qui pose les premiers jalons de la prochaine décennie informatique. En changeant d’architecture, Apple a pris une très grande longueur d’avance sur sa concurrence et propose clairement aujourd’hui les meilleurs PC portables pour les professionnels, que ce soit en matière de performances ou d’autonomie, sans compter les quelques à-côtés qui ne découlent pas (directement) du SoC comme la qualité des dalles d’écran ou le châssis aux finitions exemplaires.

On savait Apple très bon sur les PC, voilà que la firme de Cupertino va désormais obliger tous ses concurrents à se réinventer très rapidement. Dernier bémol : on aimerait voir cette puissance adaptée au jeu vidéo.

GeForce Now RTX 3080

Mais justement ! Pour ceux qui veulent jouer sur MacBook, il existe une solution : le cloud gaming. Cela présente toutefois encore de nombreux inconvénients. Liste de jeux parfois limitée, obligation d’être tributaire d’une connexion internet, performances inégales… Si la technologie est disponible depuis longtemps et a vraiment connu son essor en 2019 et 2020, c’est peut-être en 2021 qu’on a vu l’évolution la plus marquante, bien qu’encore discrète.

Cette évolution, il faut la voir du côté de Nvidia et de son GeForce Now avec son abonnement RTX 3080. Alors certes, ce n’est pas un produit à proprement parler, plutôt un service, mais nous avons pensé que cette nouveauté avait sa place dans notre liste. Non pas pour l’amélioration graphique apportée par le passage à un équivalent RTX 3080 dans les serveurs de jeu, mais pour l’ajout de l’Adaptive Sync permettant de mieux synchroniser les images générées par le serveur et celles affichées par votre écran.

Cela ne corrige pas tous les problèmes, et si votre connexion ne tient pas la route, ce ne sera pas la solution miracle. Mais cela permet de donner l’impression de jouer en local lorsque les conditions sont réunies, ce qui rend possibles les parties compétitives en ligne (dans une certaine mesure évidemment, les pro gamers éviteront).

Xbox Series X… ou plutôt le Game Pass

Gaming toujours. Un an après le lancement des nouvelles consoles, alors qu’il est encore très difficile de s’en procurer, les joueurs en sont globalement très satisfaits, surtout dans l’attente des gros lancements de 2022 (s’ils ne sont pas repoussés à 2023). Mais on peut tout de même dire que si PlayStation remporte la bataille des chiffres, Microsoft a réalisé un sans-faute sur l’année.

Non seulement la Xbox Series X est un succès à son échelle, mais la Xbox Series S arrive également à trouver son public. Mais soyons honnêtes, c’est surtout le Game Pass qui a fait parler de lui cette année.

Certains l’appellent « le Netflix du jeu vidéo », certainement à raison. Cet abonnement donne l’accès à un énorme catalogue de jeux, dont toutes les exclusivités des Microsoft Studios, sur PC, consoles et même en cloud gaming. Sur la fin d’année, les abonnés ont ainsi pu découvrir Forza Horizon 5, Halo Infinite, Back 4 Blood, Age of Empires IV et bien d’autres encore. La qualité du service parle d’elle-même et le bouche à oreilles fait son effet : le nombre d’abonnés est en progression, au point même que Sony envisagerait de lancer un concurrent…

Samsung Galaxy S21 Ultra

Mais revenons aux produits physiques. Avez-vous entendu parler du Samsung Galaxy S21 Ultra ? Demandez à quiconque dans la rédaction de Frandroid et on vous répondra à coup sûr qu’il s’agit du smartphone de l’année (ou tout du moins du smartphone Android de l’année…), alors qu’il est sorti très tôt en 2021 et qu’il a donc eu le temps d’être détrôné. Pour Omar, c’est carrément un coup de cœur !

Et il y a de quoi. Si on peut trouver des smartphones plus endurants, plus performants, ou avec des gadgets en plus, le Galaxy S21 Ultra ne présente aucune faiblesse. Il est non seulement très bien équilibré, mais aussi très polyvalent, notamment en photo. Autant dire qu’à moins de détester Samsung et/ou One UI, n’importe qui devrait trouver son bonheur avec le S21 Ultra.

En soi, ce n’est pas une révolution, mais sur une année sans Galaxy Note, on a là un terreau très fertile qui prépare le terrain au futur Galaxy S22 Ultra.

Galaxy Z Fold 3… et la surprise Z Flip 3

Restons chez Samsung, mais du côté des smartphones pliables. Certes, la gamme Galaxy Note a rendu l’âme en 2021, mais le second semestre était l’occasion pour Samsung de présenter ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Après de premières générations de smartphones pliants « biens, mais sans plus », on a enfin vu là une excellente alternative au smartphone traditionnel… en différents formats qui plus est.Il faut dire que l’écran est désormais bien plus résistant, le rendant utilisable au quotidien sans avoir peur de le rayer d’un coup d’ongle.

On ne vous cachera pas qu’à la rédaction de Frandroid on a tendance à préférer le Z Fold 3 pour sa polyvalence, mais le Z Flip 3 a créé la surprise avec ses très bons chiffres de vente (mérités).

Xiaomi Pad 5

Le marché des tablettes a joué les montagnes russes. Depuis l’annonce de l’iPad en 2010, elles ont connu une énorme envolée avant de devenir anecdotiques. Au final, seuls quelques constructeurs arrivaient encore à proposer une alternative à l’iPad qui domine toujours largement le marché. Et pourtant, nous avons eu cette année la Xiaomi Pad 5. Alors attention : elle ne chamboule pas complètement le marché, mais elle arrive au bon moment, au bon prix et avec les bons arguments.

Ce très bon produit qu’Omar (encore lui) conseille déjà à toute sa famille est surtout un symbole fort pour le marché. Est-ce enfin le retour tant attendu des tablettes ? Avec Android 12L qui pointera le bout de son nez en 2022, on peut espérer une plus grande attention des différents acteurs Android (Google, les constructeurs et les développeurs d’applications) afin de proposer enfin un écosystème pouvant rivaliser avec celui d’Apple. Et en attendant, la Xiaomi Pad 5 est un excellent produit à prix réduit !

Nothing ear(1)

Et puisque l’on parle de produit à prix réduit, faisons un tour du côté de chez Nothing. Cette nouvelle entreprise fondée par Carl Pei (cofondateur de OnePlus) a lancé son premier produit cette année : les écouteurs Bluetooth ear(1).

Est-ce qu’il s’agit des meilleurs écouteurs disponibles actuellement ? Non… mais il faut replacer le contexte : il s’agit d’écouteurs lancés à 99 euros et qui ont même déjà connu une baisse de prix à 79 euros en cette fin d’année. Et c’est là aussi un symbole fort !

Souvenez-vous… il y a quelques années, ou tout simplement en 2020, pour avoir des écouteurs sans fil de qualité, il fallait facilement monter à plus de 250 euros. En dessous de 200 euros, les résultats étaient clairement mitigés, tout au mieux. De nos jours, il n’est plus nécessaire de débourser une fortune pour de bons écouteurs sans fil, et les Nothing ear(1) en sont les meilleurs témoins.

Tesla Model Y

Dire que la Tesla Model Y était attendue est un doux euphémisme. Ce nouveau SUV électrique s’est inscrit dès le jour de sa sortie comme un incontournable avec son format plus compact que celui du Model X. Avec sa simplicité d’utilisation, son volume intérieur ultra confortable (coffre compris) et le réseau de Superchargeurs Tesla, ce Model Y est le compagnon parfait des familles nombreuses, le tout à un prix relativement abordable puisqu’il est proposé de série à moins de 60 000 euros et bénéficie donc encore du bonus écologique de 2000 euros, ce qui est plutôt rare sur cette gamme de voitures électriques.

Alors oui, on vous conseille d’attendre avant d’acheter une Tesla Model Y… Mais quand on sait à quel point l’entreprise américaine menée par Elon Musk impose ses codes sur le marché des véhicules électriques (on l’a vu récemment encore avec la copie du Cybertruck par Honda), la sortie d’un nouveau modèle est toujours marquante.

iweech

La voiture n’est pas votre principal moyen de locomotion ? On a ce qu’il vous faut ! Du côté des vélos électriques, c’est l’iweech de la start-up marseillaise Bellatrix qui nous a tapé dans l’œil en 2021. De tous les vélos que nous avons essayés cette année, c’est sûrement celui qui nous avons le plus appréciés (ce qui se ressent sur son prix…).

Il manque peut-être d’un petit écran de contrôle, mais il suffit de l’utiliser pour comprendre que ceux qui l’ont conçu sont de vrais fans de vélo. Il est nerveux, dynamique, puissant, il en a sous la pédale pour un plaisir de conduite exemplaire. On se sent en sécurité dessus, il est muni d’un tracker GPS… mais surtout il est particulièrement compact et sa potence rotative permet de le ranger facilement.

Quand on voit les baisses de prix chez la concurrence dès la seconde ou troisième génération, il ne fait aucun doute que Bellatrix est à garder à l’œil, parce que son premier modèle est déjà excellent.

Samsung Galaxy Watch 4 (avec Wear OS 3.0)

Et enfin pour finir cette sélection, le dernier produit marquant de 2021 est… la Samsung Galaxy Watch 4. En soi, cette montre connectée ne révolutionne pas le marché et elle souffre encore de certains défauts qui seront rédhibitoires pour un certain nombre d’utilisateurs. Et pourtant, il s’agit de la première montre de Samsung depuis longtemps à ne pas tourner sous Tizen et surtout de la première montre à embarquer Wear OS 3.0, la nouvelle version du système d’exploitation de Google.

C’est là une étape importante à la fois pour Samsung et pour Google (mais surtout pour Google), et peut-être la dernière chance pour Google de proposer avec Wear OS un écosystème multimarque capable de rivaliser avec l’Apple Watch. En ce sens, la Galaxy Watch 4 reste donc un produit marquant un jalon du développement de l’OS.

Et vous, quel est l’appareil high-tech de 2021 qui vous a marqué ?

