Honda e:N SUV : non, ce SUV électrique n’est pas le Tesla Cybertruck

Dans le cadre du Guangzhou Motor Show 2021, Honda a révélé un concept de SUV électrique qui ressemble à s’y méprendre au Cybertruck de Tesla.

Le Cybertruck de Tesla aurait-il donné des idées à certains designers concurrents ? C’est à se poser la question au regard du concept de Honda dévoilé dans le cadre du Guangzhou Motor Show 2021. Son petit nom ? Honda e:N SUV. À noter que l’appellation e:N concerne les véhicules de la marque réservés à la Chine.

Des formes très anguleuses

En quoi ce concept de SUV électrique se rapproche-t-il de son rival américain ? Dans ses formes anguleuses et son format XXL, de toute évidence. Les lignes du Cybertruck semblent cependant encore plus exacerbées, avec un style bien plus brut. Mais dans l’idée, la philosophie des deux véhicules partage des points communs — même s’ils n’appartiennent pas au même segment.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le Honda e:N SUV se la joue donc futuriste et moderne, avec des jantes singulières et une longue bande lumineuse à l’avant en guise de phare. Review Geek, qui a pu voir le véhicule en physique, n’a pas pu rentrer à l’intérieur pour y découvrir l’habitacle. Les vitres teintées nous empêchent d’ailleurs de l’apercevoir.

Aucun rétroviseur

Toujours est-il que le Honda e:N SUV n’est qu’un concept qui n’a pas forcément vocation à rejoindre le catalogue du constructeur japonais. Plusieurs éléments manquent d’ailleurs à l’appel, à l’image des essuie-glaces et des rétroviseurs. Un nouveau clin d’œil au Cybertruck au moment de sa présentation, qui en était aussi dénué.

Il n’empêche, le pick-up électrique de Tesla devrait subir quelques modifications visuelles pour respecter certaines normes, notamment s’il souhaite s’inviter en Europe, qui n’est cependant pas un marché prioritaire au regard des habitudes d’achat des consommateurs européens.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.