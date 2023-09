Le TOP 1 des VAE que l’on recommande en 2023 perd 500 € de son prix

Envie d'un VAE pratique, confortable et puissant pour vos déplacements en ville ? L'Iweech pourrait bien vous plaire, surtout maintenant qu'il est disponible à 2 450 euros contre 2 950 euros habituellement.

Bellatrix — rien avoir avec la sorcière dans Harry Potter — est une start-up française qui a lancé l’Iweech, un vélo électrique taillé pour la ville. Un unique produit dans le catalogue de la marque, qui a su nous convaincre puisque nous lui avons attribué la note de 9/10 lors de notre test, et même la place de numéro un dans notre TOP 3 des VAE du moment. C’est donc les yeux fermés que nous vous le conseillons surtout avec près de 20 % de remise.

Le Iweech (2021), c’est quoi ?

Un VAE compact et maniable

Très puissant, avec des freins excellents

Une autonomie honorable

Au départ à 2 950 euros, le VAE Iweech (2021) est maintenant proposé à 2 450 euros sur le site du constructeur. Selon votre ville, département ou région, des aides à l’achat sont mises à la disposition des utilisateurs.

Un VAE compact et léger

Au premier coup d’œil, ‘Iweech n’est pas le plus raffiné et épuré que l’on ait vue sur cette tranche tarifaire, mais il a le mérite d’avoir un format compact à la fois pratique, intelligent et efficace. Ses dimensions lui permettent de se faufiler partout, que ce soit dans votre appartement, un ascenseur, entre les voitures et les autres cyclistes. Pour pouvoir le trimballer aisément, la marque a intégré une fourche en carbone pour limiter le poids, qui est de 18,5 kg.

En plus d’être léger et compact, il est aussi confortable. Il a beau ne pas avoir de suspensions ni de fourche télescopique, il arrive à gommer les irrégularités de la route grâce à ses pneus Schwalbe Big Apple dotés de jantes de 24 pouces, qui viennent amortir les chocs. La selle à mémoire de forme, quant à elle, remplit très bien son rôle et n’entraîne pas de gêne particulière même après un long trajet. On apprécie aussi la présence d’équipements, comme des garde-boue, des phares, une sonnette et une béquille, mais aussi des pédales pliables et un guidon pivotable.

Un VAE puissant, parfait pour la ville

Pensé pour la ville, avec ce vélo, vous allez pouvoir, vous faufilez entre une file de voitures avec une certaine aisance. Et pour cause, la start-up française a opté pour le moteur Brose T (position centrale) d’un couple de 90 Nm et d’une puissance de 250 W, accompagné d’une transmission à courroie en carbone signée Gates. Bien évidemment, il n’ira pas au-delà des normes européennes de 25 km/h, mais il est un allié parfait pour la ville grâce à son dynamisme et ses reprises. Un coup de pédale vous propulse avec vigueur, mais sans pour autant vous mettre en danger. Les freins hydrauliques sont réactifs en cas de situations urgentes et sont aussi rassurants.

Pour la partie autonomie, le marque communique un rayon de 90 km et 190 km en mode intelligent grâce à une batterie de 497 Wh. De notre côté, en ayant une conduite assez agressive où les dépassements et reprises ont été nombreux, la portée atteinte a été d’environ 55 km. C’est en dessous de la promesse annoncée, mais l’Iweech est en mesure de tutoyer les 70 km avec une conduite plus modérée. Enfin, la batterie amovible n’est pas des plus simples à retirer, mais une fois retirée, il faudra 3 h 30 pour récupérer l’intégralité de l’énergie.

