Iweech : son excellent vélo électrique urbain monte en gamme, un VAE plus abordable en approche

Iweech pimpe le tout premier vélo électrique de son catalogue, le 24”S en version single speed et boîte automatique. Sont ainsi disponibles en option une fourche suspendue ou encore un nouveau porte-bagages avant.

Iweech est une marque marseillaise positionnée sur des vélos électriques urbains. Son premier modèle, le 24”S, avait tout bonnement conquis la rédaction de Frandroid grâce à son format compact, son explosivité, son expérience logicielle et connectée aboutie et une autonomie plus qu’honorable.

L’offre s’est depuis étoffée avec une version équipée d’une boîte automatique. Et à l’occasion des ProDays 2023 organisés à Paris, la firme tricolore présente une petite tripotée de nouveautés fort intéressantes. Pour commencer, le 24”S s’offre plusieurs options payantes à même de considérablement améliorer l’expérience.

Nouvelle fourche et plus d’options de guidon

Une fourche suspendue Suntour est en effet disponible en option moyennant 200 euros. Vendue 2950 euros, cette version grimperait alors à 3150 euros avec cet équipement complémentaire. Il s’agit par ailleurs du modèle Suntour XCR 24 dont le débattement ne nous a pas été précisé. Cela reste un petit gage de confort supplémentaire pour la ville.

Un nouveau porte-paquet avant va faire son apparition, en lieu et place de l’actuel modèle composé d’une structure en aluminium et d’une planche de bois. Cette dernière va ainsi disparaître. Il faut s’attendre à un prix au moins égal si ce n’est supérieur à l’actuelle version vendue 90 euros tout de même.

À l’arrière, il faut aussi compter sur un porte-bagages MIK, capable de supporter un poids de 25 kg. Du côté du guidon, trois versions tenteront de répondre au maximum de besoin : Sport (plat), Intermédiaire (rehaussé de 35 mm) et Confort (rehaussé de 90 mm). Cela joue ainsi sur l’inclinaison de votre corps, et par extension sur votre position de conduite.

Un cadre en aluminium brossé

À noter que l’Iweech 24”S a fait l’objet d’une édition inédite dotée d’un cadre en aluminium brossé du plus bel effet. Ce modèle était aussi exposé aux ProDays. Une trentaine d’exemplaires a été produite pour l’occasion : il n’en reste qu’une dizaine à l’heure d’écrire ces lignes, nous précise un représentant de la marque.

À l’avenir, cette édition spéciale – vendue 200 euros de plus – pourrait être de nouveau produite dans un nombre d’exemplaires là aussi limité.

Dernière nouveauté, et pas des moindres, l’arrivée au 1er trimestre 2024 d’un tout nouveau vélo électrique qui viendra compléter la gamme. Ne cherchez pas à connaître son nom, il n’en a pas encore, nous admet-on. L’idée derrière cette monture est de proposer un produit plus accessible, « sous les 2500 euros », nous assure la marque.

Un couple en forte baisse

« Ce sera notre entrée de gamme à nous ». Pour tirer le prix vers le bas, Iweech troque un moteur central pour un moteur placé sur le moyeu de la roue arrière. Aussi, le tube supérieur disparaît pour laisser place à un imposant monotube pas des plus esthétiques. « Mais cela permet aussi de plus facilement enfourcher son vélo », nous explique-t-on.

L’ensemble de ces ajustements permettra d’abaisser le poids du vélo, qui conservera une transmission à courroie. En revanche, la puissance devrait considérablement chuter : on nous souffle qu’un couple de 35 Nm sera au menu, contre 90 Nm sur les modèles actuels. À voir ce que cela donnera lors d’un test grandeur nature. Pour terminer, un feu-stop devrait aussi être de la partie.

