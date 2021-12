Ce laptop a presque la même config que les derniers Dell XPS 13, mais pour moins cher

Si vous souhaitez changer d’ordinateur portable et investir dans une machine avec un bon rapport qualité-prix, nous avons la solution. Le laptop HP Envy 13-ba1002sf dispose d’une fiche technique solide avec un i7-1165G7, 16 Go de RAM et un SSD 512 Go. Il a tout pour plaire, surtout que son tarif devient plus attractif que d’habitude en passant de 1 099 euros à 849 euros.

Il est essentiel de choisir un PC portable facilement transportable, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail sans broncher. Le HP Envy 1-ba1002sf répond à tous ces critères grâce à sa fiche technique musclée et sa mobilité. Il a de nombreux atouts et la bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment il bénéficie d’une remise immédiate de 250 euros.

Ce qu’il faut retenir du HP Envy 13

Un design élégant et minimaliste

Ses performances de haute volée avec son i7 de 11e génération

Accompagné de 16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Habituellement au prix de 1 099 euros, le HP Envy 13 (ba1002sf) devient plus abordable en passant à 849 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de plus de 20 %.

Retrouvez le HP Envy 13 à 849 € sur Amazon

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le HP Envy 13. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un laptop puissant pour tenir la cadence

Pour son Envy 13, le constructeur américain HP a tenu à proposer de bonnes performances et équipe son laptop des meilleurs composants. Sous le capot, on retrouve ainsi la puissance d’un processeur Intel i7 de 11e génération, cadencé à 2,8 GHz (jusqu’à 4,7 GHz en boost) et un chipset graphique intégré. Avec une telle configuration, l’ultrabook de HP a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Ce laptop trouvera ces limites sur le gaming, car pas de carte graphique dédiée. Toutefois, avec la présence de la puce Iris Xe, il sera tout de même possible de lancer des jeux 3D gourmands qui tourneront correctement en Full HD à plus de 30 images par seconde, d’après la marque.

Pour soutenir cette configuration, HP apporte une dose de réactivité à l’ensemble du système. Ce modèle offre 16 Go de RAM pour faire tourner le multitâche, et si vous avez tendance à cumuler les données sur votre PC portable, vous serez ravi d’apprendre que le HP Envy 13 dispose d’un SSD de 512 Go pour pouvoir conserver vos documents légers ou bien des fichiers plus volumineux, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides. Et la bonne nouvelle, c’est que le Envy 13 se montre également très endurant avec une autonomie annoncée à 13 heures. Il pourra tenir aisément une journée, mais c’est surtout la charge rapide que l’on apprécie, car en 30 minutes de charge vous récupérez la moitié de la batterie.

Un design élégant et minimaliste

Pour compléter cette configuration musclée, HP a pris soin d’offrir un design soigné à son Envy 13. Malgré sa finesse, le châssis respire la solidité et son revêtement totalement en aluminium est de toute beauté. Cet ultraportable est conçu pour les utilisateurs nomades avec seulement 1,3 kg sur la balance et d’une épaisseur à peine de 17 mm. Ce modèle est donc totalement conçu pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer — vous pourrez vous déplacer et travailler partout et au mieux.

Pour continuer dans la légèreté et la mobilité, le laptop d’HP offre une diagonale de 13 pouces. D’ailleurs sa dalle IPS affiche une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage et un confort visuel sans précédent, notamment grâce aux bordures assez minces pour favoriser le sentiment d’immersion. Autre élément pratique, sa charnière métallique vient légèrement incliner l’ordinateur pour une frappe plus confortable. De plus, les quatre haut-parleurs personnalisés par les experts Bang & Olufsen apportent un son de qualité.

Il intègre par ailleurs un lecteur d’empreintes digitales sur la tranche droite. La disposition de ce dernier est plutôt pratique à l’utilisation, il permettra en effet de déverrouiller l’ordinateur en le prenant simplement dans les mains. Enfin, la connectique n’est pas mise de côté, avec un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un lecteur de carte MicroSD et une prise jack 3,5mm. Sachez qu’il est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Retrouvez le HP Envy 13 à 849 € sur Amazon

Retrouvez le top des laptops

Afin de comparer le PC portable du constructeur HP avec les meilleures références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.