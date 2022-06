HP Envy 13 : ce laptop premium équipé d’un i7 11e gen perd 300 € de son prix

Un PC portable haut de gamme demande souvent de débourser plus de 1 000 euros. Ce n’est pas le cas du HP Envy 13 (ba1001sf) qui en plus d’avoir une fiche technique musclée, se négocie moins cher aujourd’hui : 899 euros au lieu de 1 199 euros.

Votre ancien ordinateur portable manque de vivacité et vous souhaitez investir dans une machine plus performante sans pour autant débourser une grande somme : le PC portable HP Envy 13 (ba1001sf) est une bonne solution. Pour moins de 900 euros, il embarque un i7 de 11e génération, 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 1 To. Il présente tous les bons arguments d’un PC portable puissant qui devient plus accessible grâce à cette offre.

Les points à retenir de l’ultrabook d’HP

Un laptop compact et élégant

Le puissant combo i7-1165G7 + 16 Go + SSD 1 To

La charge rapide efficace : 50 % en 30min

Au lieu d’un prix barré à 1 199 euros, le PC Portable HP ENVY 13 (ba1001sf) est actuellement disponible en promotion à 899 euros sur Amazon, soit 25 % de remise immédiate.

Une belle machine qui se transporte facilement

La gamme Envy propose une conception sobre et élégante très réussie. D’ailleurs, la référence 13-ba1001sf ne fait pas exception, avec son châssis métallique et son écran aux bordures fines. La marque HP mise sur la légèreté de son produit, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,3 kg et ses 17 mm d’épaisseur.

Concernant l’écran, l’ultrabook d’HP propose un écran IPS de 13,3 pouces en définition Full HD. Il s’avère très agréable au quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste, délivrant un confort visuel sans précédent. Sa dalle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Pour agrémenter le tout, le constructeur propose même un système audio de qualité grâce à la présence de haut-parleurs de la marque B&O.

Une fiche technique bien fournie et puissante

Sa compacité ne l’empêche pas d’être une machine puissante. Le HP Envy 13-ba1001sf intègre un Intel Core i7-1165G7 (jusqu’à 4,7 GHz en mode boost) accompagné de 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème ou encore supporter un usage multitâche poussé en bureautique.

Il trouvera ces limites sur le gaming, car il n’a pas de carte graphique dédiée. En revanche, grâce à la puce Iris Xe, il sera tout de même possible de lancer quelques jeux 3D gourmands qui tourneront correctement en Full HD à plus de 30 images par seconde. Vous pourrez compter sur un SSD de 1 To pour pouvoir conserver vos données, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides et une bonne réactivité. Quant à l’autonomie, le Envy 13 se montre endurant avec une autonomie annoncée jusqu’à 10 heures. Il pourra tenir aisément une journée, mais c’est surtout la charge rapide que l’on apprécie, car en 30 minutes de charge vous récupérez la moitié de la batterie.

Pour finir côté connectique, cet ultrabook s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB 3.0, un port de carteSD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas lire notre test sur le HP Envy 13.

