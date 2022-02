Samsung The Frame : ce TV QLED atypique de 55 pouces est 700 € moins cher

Si le TV QLED Samsung The Frame est autant appréciée, c'est en grande partie pour son design atypique qui transforme votre salon en galerie d’art. Il a également de nombreux autres atouts, où l'un d'eux est sans aucun doute le prix puisque le modèle de 55 pouces chute à 799 euros au lieu de 1 499 euros au lancement.

En utilisant un cadre en bois et en affichant des œuvres d’art lorsqu’il n’est pas utilisé, le téléviseur QLED 4K Samsung The Frame réussit à se démarquer de la concurrence. Le constructeur fait le plein d’originalité, mais ne délaisse pas pour autant la fiche technique de son téléviseur. Eh oui, cette télé dispose aussi d’autres avantages, comme sa dalle QLED, ses certifications avec les meilleures normes vidéos et même une connectique HDMI 2.1. Cette série The Frame est d’autant plus intéressante lorsqu’elle profite d’une belle réduction de 700 euros pour le modèle 55 pouces.

La TV Samsung The Frame, c’est quoi ?

Une TV qui ressemble à un tableau

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

L’OS Tizen de Samsung

Au lieu de 1 499 euros au lancement, le TV Samsung The Frame QE55LS03A de 55 pouces devient plus abordable durant les soldes : 799 euros chez Rue du Commerce. Pour obtenir ce prix, il suffit de déduite l’ODR de 100 euros en plus de la remise immédiate sur le site marchand.

Un TV pas comme les autres…

Pour celles et ceux qui privilégient un intérieur minimaliste, ce téléviseur pourrait convenir parfaitement à votre décoration. Tout en discrétion, ce modèle qui n’a rien d’ordinaire offre un design atypique, qui le fait ressembler à un véritable tableau. La gamme The Frame de Samsung donne la possibilité de transformer votre salon en un musée. On retrouve un look épuré et élégant avec un cadre autour de l’écran rappelant celle d’un tableau. Toujours mieux qu’un simple écran noir, il peut en effet afficher des œuvres d’art disponibles sur l’Art Store, et habiller votre mur. La firme sud-coréenne a même pensé à intégrer un détecteur de mouvement qui va permettre d’éteindre l’écran si personne ne se trouve dans la pièce avant d’économiser de l’énergie.

Au-delà de l’aspect exceptionnel de cet appareil, la marque fait profiter de son expertise et des meilleures fonctionnalités sur la gamme The Frame. Ici, l’écran QLED de 55 pouces offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs, et même si ce n’est au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD. Ce modèle profite bien évidemment de la 4K Ultra HD et la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision afin de fournir une belle finesse d’image. Comptez également sur le bon processeur Quantum 4K pour profiter d’un excellent upscalling en ultra haute définition de vos contenus favoris. Quant au son, les deux haut-parleurs sont convaincants, mais vous apprécierez encore plus avec une barre de son, d’autant plus que ce téléviseur propose du Dolby Atmos pour une spatialisation sonore en 3D.

… qui devrait plaire à tous

La télé QE55LS03A est aussi une bonne référence pour les joueurs et joueuses. Grâce à son port HDMI 2.1, le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Ce dernier autorise l’affichage en 4K@120fps, et prend en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, et ALLM utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Samsung ne s’arrête pas là, et propose une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz.

Enfin, Samsung oblige, le système d’exploitation TizenOS sera de la partie, avec ses nombreuses applications immanquables. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

