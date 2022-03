Excellent deal pour le Samsung The Frame 55 pouces : 669 € au lieu de 1 499 €

Avec sa gamme The Frame, Samsung fait le plein d’originalité, mais ne délaisse pas pour autant la fiche technique de son téléviseur. Et aujourd’hui le modèle 55 pouces perd 830 euros de son prix grâce à une remise cumulée à une ODR.

Si vous voulez un téléviseur qui ne ressemble à aucun autre dans votre salon, Samsung a de quoi vous satisfaire. La gamme The Frame figure parmi les plus réussies sur le marché des téléviseurs. Le constructeur coréen mise sur un design atypique capable d’embellir votre intérieur en toute discrétion, mais aussi sur une fiche technique complète pour combler les besoins des amateurs de cinéma et jeux vidéos. Aujourd’hui, le modèle 55 pouces profite de plus de 55 % de réduction sur son prix initial.

Ce qu’on apprécie sur ce téléviseur

Son design atypique digne d’une œuvre d’art

Sa dalle QLED 4K de 55 pouces

La compatibilité HDR 10+, des ports HDMI 2.1 pour le gaming

Le système SmartTV avec de nombreuses applications

Lancé au prix de 1 499 euros, le TV QLED Samsung QE55LS03A (The Frame 2021) de 55 pouces chute à 669 euros sur le site Rue du Commerce, grâce à une remise de 630 euros cumulée à une ODR (valable jusqu’au 25 avril 2022) de 200 euros.

Un TV QLED atypique

Si la gamme The Frame vous est inconnue, elle a pourtant de quoi faire parler d’elle. En effet, avec cette gamme, Samsung arrive à se différencier dans la marée des TV, en rendant un téléviseur beaucoup moins banal. Ici, on retrouve un design épuré et élégant avec un cadre en bois tout autour de l’écran rappelant celle d’un tableau, et transforme ainsi votre salon en un musée. L’écran pourra afficher une œuvre d’art au choix ou, si vous préférez, une photo personnelle dès que le produit sera en veille. La firme sud-coréenne a même pensé à intégrer un détecteur de mouvement qui va permettre d’éteindre l’écran si personne ne se trouve dans la pièce avant d’économiser de l’énergie.

Samsung offre son expertise sur ses téléviseurs et le modèle QE55LS03A en profite. Bien entendu, cette télé dispose d’une dalle QLED rendant des images réalistes avec un large panel de couleurs finement détaillées grâce à une définition 4K Ultra HD. Pour embellir le tout, on retrouve même des compatibilités avec le HDR10+ ou encore le Dolby Vision. Il faut aussi préciser que le Quantum Processeur 4K intégré permet d’optimiser l’ensemble des contenus en 4K pour une meilleure expérience visuelle. Côté son, Samsung propose la technologie Adaptive Sound qui analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son et l’immersion.

Sans concessions

Ce modèle n’oublie personne, et est entièrement adapté pour les consoles next-gen, car il intègre de ports HDMI 2.1. Ainsi, le téléviseur est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Ce dernier autorise l’affichage en 4K@120fps, et prend en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, et ALLM utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung propose son système maison Tizen qui propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. Il même possible de reproduire l’apparence de votre mur pour que le téléviseur « disparaisse » pratiquement. On retrouve évidemment les applications Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou MyCanal. Les assistants vocaux Bixby et Google Assistant sont aussi de la partie, pour contrôler le TV à la voix pour l’allumer, l’éteindre ou changer les chaînes ou le volume. Le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

QLED ou OLED ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la TV Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022.

