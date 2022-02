Lenovo Yoga Tab 11 : une tablette performante à un prix plus doux grâce à cette offre

Si vous recherchez une tablette tactile performante et abordable afin d'en faire profiter toute la famille, la Lenovo Yoga Tab 11 est sûrement celle qu'il vous faut. Cette dernière est actuellement en promotion à seulement 329 euros, au lieu de 379,99 euros habituellement.

Si Android a toujours du mal à percer du côté des tablettes face aux iPad, certaines marques arrivent à tirer leur épingle du jeu grâce à des modèles s’adressant au plus grand nombre, sans mettre de côté la qualité. La Lenovo Yoga Tab 11 fait partie de cette catégorie : pensée pour un usage familiale, les amoureux de lecture, de films et de séries y verront un allié intéressant. Aujourd’hui, il est possible de se l’offrir à moindre coût grâce à une promotion de 50 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Yoga Tab 11

L’écran IPS en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels)

La grosse batterie de 7 700 mAh

Des performances assurées grâce au processeur MediaTek G90T

Quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Initialement proposée au prix de 379 euros, la tablette Lenovo Yoga Tab 11 (128 Go) est actuellement en promotion à 329,99 euros sur le site Boulanger, mais également sur celui de la Fnac, Darty et Cdiscount.

Une tablette conçue pour le divertissement

Plus discret sur le secteur des tablettes, Lenovo offre pourtant du choix aux consommateurs afin de convenir à toutes les bourses. La Yoga Tab 11 se situe sur le segment du milieu de gamme avec de beaux arguments sous le coude, à commencer par son design. Pour une tablette de milieu de gamme, son châssis en aluminium au look bicolore à l’arrière lui donne des allures premium. À la fois sobre et élégante, elle profite d’un écran IPS de 11 pouces de définition 2K (soit 2 000 x 1 200 pixels). Pour cette tranche tarifaire, la qualité d’image est au rendez-vous et propose une bonne expérience visuelle.

Son cadre fin avec des bordures peu épaisses sur les quatre côtés lui confère un généreux rapport écran-affichage. La marque tient aussi à optimiser le son sur la tablette en proposant du Dolby Atmos grâce aux 4 haut-parleurs offrant une expérience audio plus immersive. Le constructeur promet une qualité de basses jusqu’à 450 Hz pour accompagner vos streamings vidéo. De plus, le modèle Yoga de Lenovo se différencie des autres grâce à son pied en acier qui promet un confort d’utilisation optimal. Sa conception lui permet de tenir debout, d’être accroché à un mur tout en tenant également parfaitement en main avec sa poignée.

Sans trop de compromis au niveau des performances

La Lenovo Yoga Tab 11 se montre efficace avec son processeur MediaTek G90T, épaulé par 4 Go de mémoire vive. Certes ce n’est pas la configuration la plus puissante, mais elle fera l’affaire pour les usages classiques d’une tablette moderne : regarder des vidéos, surfer sur Internet, faire du multitâche et même jouer à quelques jeux 3D et tout ça sans trop de difficultés. De plus, elle se montrera endurante avec sa batterie de 7 700 mAh annonçant 15 heures d’écoute musicale au maximum. Elle sera donc capable de tenir un bon moment lors de votre trajet en avion ou en train, par exemple. Sachez également qu’elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage, selon vos besoins.

Elle peut également convenir à toute la famille. La tablette propose un mode Kids Spaces from Google qui met en avant du contenu pensé pour nos enfants (applications, livres, vidéos…). Vous pourrez également passer des appels visio avec vos proches grâce à sa caméra selfie de 8 mégapixels à l’avant, et 8 mégapixels à l’arrière. Quant aux adultes, ils pourront l’utiliser pour des usages plus poussés grâce aux accessoires vendus séparément comme le clavier, le stylet Precision Pen 2 ou encore la station de recharge.

