Grand format, polyvalente ou abordable : Lenovo annonce une avalanche de tablettes

À l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Lenovo a renforcé sa présence sur le marché des tablettes tactiles en annonçant cinq nouveaux modèles. Pliables, grand format, Wi-Fi 6 ou plus abordables : il y en a pour tous les goûts.

Si vous pensiez que Samsung et Apple dominaient outrageusement les débats sur le marché des tablettes tactiles avec leurs Galaxy Tab et iPad, vous n’êtes pas loin de la vérité. Un village d’​irréductibles Chinois résiste encore et toujours, et n’entend pas s’avouer vaincu.

Plus discret sur le segment et pourtant très prolifique, Lenovo a profité du Mobile World Congress de Barcelone pour présenter pas moins de cinq nouvelles tablettes tactiles. Plus que d’inonder le marché, l’objectif est avant tout d’offrir du choix aux consommateurs à des prix abordables.

Yoga Tab, l’atout flexibilité et puissance de la maison

Que vous soyez plutôt tourné vers la navigation, la productivité, la communication, les loisirs ou l’apprentissage, Lenovo a dédié une de ses catégories à un segment précis. Ainsi, la firme chinoise décline une fois de plus sa tablette Yoga Tab avec son pied en acier qui lui permet de tenir debout, d’être accroché à un mur tout en tenant également parfaitement en main avec sa poignée.

Elle arrive en deux formats avec écran de 11 pouces 2K avec Dolby Vision pour la Yoga Tab 11 (2000 x 1200) et 13 pouces 2K avec Dolby Vision HDR pour la Yoga Tab 13 (2160 x 1350).

Choix d’une très grande dalle pour plus de confort dans la maison, la Yoga Tab est prête à tout supporter avec un revêtement anti-empreintes digitales, une conception robuste et son bord roulé. Elle embarque une caméra de 8 Mpex qui permet le déverrouillage par reconnaissance faciale, avec l’ajout de deux micros avec réduction de bruit ambiant pour les appels vidéo.

Le son est d’ailleurs à l’honneur sur les deux produits et Lenovo s’est associé à JBL pour ajouter quatre haut-parleurs (dont deux dans la barre de son intégrée) avec la Solution Lenovo Premium Audio et la compatibilité Dolby Atmos. Lenovo promet une qualité de basses jusqu’à 450 Hz pour accompagner vos streamings vidéo.

La Yoga Tab peut tenir dans toutes les positions // Source : Lenovo La Yoga Tab s’accroche partout // Source : Lenovo

Les deux modèles tournent sous Android 11. La Yoga Tab 13 s’annonce plus puissante avec un processeur Snapdragon 870 huit cœurs boosté par 8 Go de RAM LPDDR5 (avec 128 ou 256 Go de stockage). Destiné à un public plus large, avec un prix diminué de moitié quasiment (dès 799,99 euros pour la Yoga Tab 13, 379,90 euros pour la Yoga Tab 11), la petite sœur se contente d’un MediaTek Helio G90T.

À noter que la puissance de la Yoga Tab 13 lui permet de se muer en écran secondaire pour un ordinateur portable connecté via le port micro-HDMI latéral vers USB (câble fourni). Elle est de plus prête pour le Wi-Fi 6.

Côté divertissements, les deux tablettes embarquent le portail Entertainment Space de Google qui permet d’avoir tous les services (payants et gratuits) au sein d’un hub plus facile à utiliser. Vous pouvez également utiliser le stylet connecté Precision Pen 2 (en option) pour dessiner ou annoter.

Des modèles plus abordables

Lenovo a également revu sa gamme Tab M avec une troisième génération de produits abordables. Les Tab M7 (écran 7 pouces) et Tab M8 (écran 8 pouces) veulent se positionner en concurrentes de l’iPad d’entrée de gamme d’Apple avec un modèle sous Android qui va à l’essentiel. Le design est élégant avec un châssis métallique et des lignes épurées, même s’il reste des bordures un peu épaisses. Ces tablettes sont avant tout là pour optimiser l’utilisation de Google Assistant, piloter la maison, jouer ou naviguer tranquillement.

Avec des processeurs MediaTek MT8166/8766 ou Helio P22T, ne vous attendez pas à des foudres de guerre, car l’on ne trouve par exemple que 2 Go de RAM (et 32 Go de stockage) sur la Tab M7 en accompagnement.

Du côté de l’autonomie, comptez de 10 à 12 heures annoncées.

La tablette tactile M8 (3e génération) avec son socle de chargement // Source : LenovoMais la Tab M8 a une petite subtilité : une station de charge intelligente est proposée sur certains modèles (version Iron grey). Cette déclinaison propose alors deux micros sur la station de charge et deux haut-parleurs frontaux ainsi que la prise en charge du Dolby Atmos (un micro, une enceinte frontale et le Dolby Atmos sur les autres).

Tab P11 Plus, la productivité avant tout

Pour compléter sa gamme, Lenovo n’oublie pas ceux qui veulent avant tout une tablette pour travailler. Pour eux, la Tab P11 Plus est là avec son design légèrement bicolore, ses quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos pour alterner entre visioconférence et pause vidéo ainsi que sur deux micros avec amélioration de la voix. Elle se contente d’un écran 11 pouces plutôt que la dalle 13 pouces de la Yoga Tab 13, et d’un processeur MediaTek G90T comme la Yoga Tab 11 dont elle se rapproche davantage.

Elle peut compter sur Android 11, avec 4 ou 6 Go de RAM LPDDR4 et 64 ou 128 Go de stockage. Concernant l’autonomie, Lenovo annonce une batterie de 7500 mAh avec chargeur 20W pour jusqu’à 15h en lecture vidéo. Et l’on peut lui adjoindre un clavier en option pour travailler plus sereinement.

Prix et disponibilités

La Yoga Tab 13 sera disponible en noir à partir de 799,99 € en version 8 Go de RAM/128 Go de stockage. La Yoga Tab 11 démarrera à 379,90 euros (4 Go de RAM/128 Go de stockage) en gris.

La Tab P11 Plus débutera à 279,90 € (4 Go/64 Go), 299,90 pour la version en 4/128. Elle sera proposée en gris mat, gris platine ou noir.

La Tab M7 (3e génération) est annoncée dès 119 ,90 € tandis que la Tab M8 (3e génération) commencera à 149,90 €.

Toutes les tablettes seront toutes mises en vente courant septembre, sauf la Tab M8 attendue en fin d’année.