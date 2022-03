Yoga Tab 11 : la tablette polyvalente de Lenovo tombe sous les 300 euros

Lenovo apporte sur le marché une nouvelle tablette efficace pensée pour un usage familial à un prix contenu. Cette dernière n'est autre que la Yoga Tab 11, qui est actuellement en promotion à 299,99 euros chez plusieurs e-commerçants.

Présentée au côté de la Tab 13, la tablette Yoga Tab 11 de Lenovo délaisse quelques caractéristiques pour s’afficher à un prix plus réduit que sa grande soeur. Pourtant, ce modèle possède une belle fiche technique avec un écran 2K, une grosse batterie, et un son compatible Dolby Atmos. De beaux arguments, qui sont d’autant plus convaincants lorsque le prix de la tablette perd 80 euros de son prix.

Les points forts de la Yoga Tab 11

Son écran IPS en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels)

Sa grosse batterie de 7 700 mAh

Ses bonnes performances grâce au processeur MediaTek G90T

Ses quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Proposée à 379 euros, la tablette Yoga Tab 11 de Lenovo (128 Go) est désormais 20 % moins cher et passe à 299 euros seulement chez Boulanger, mais aussi chez Darty, la Fnac et Amazon.

Une tablette qui met le divertissement à l’honneur

La Yoga Tab 11 se situe sur le segment du milieu de gamme avec de beaux arguments sous le coude, à commencer par son design. Son châssis en aluminium au look bicolore à l’arrière lui donne des allures premium. À la fois sobre et élégante, elle profite d’un écran IPS de 11 pouces de définition 2K (soit 2 000 x 1 200 pixels). Pour cette tranche tarifaire, la qualité d’image est au rendez-vous et propose une bonne expérience visuelle.

Son cadre fin et ses bordures fines lui permettent quant à elles de profiter d’un généreux rapport écran-affichage. Le tout est agrémenté d’une qualité sonore immersive grâce à ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. La marque promet une qualité de basses jusqu’à 450 Hz pour accompagner vos streamings vidéo. De plus, le modèle Yoga de Lenovo se différencie des autres grâce à son pied en acier qui promet un confort d’utilisation optimal. Avec sa conception atypique, elle peut tenir debout, être accrochée à un mur tout en tenant également parfaitement en main avec sa poignée.

Une tablette réussie avec une expérience fluide

Le modèle Yoga de 11 pouces fait quelques concessions par rapport au modèle 13 pouces. Si le plus grand modèle intègre une puce Snapdragon, la plus petite version est animée par le processeur MediaTek G90T, épaulé par 4 Go de mémoire vive. La tablette ne s’adresse pas vraiment aux professionnels exigeants, en revanche sa puissance sera tout à fait adaptée pour un usage familial plutôt simple. La Yoga Tab 11 sera efficace pour regarder des vidéos, naviguer sur internet de manière fluide, et même pour jouer à quelques jeux 3D disponibles sur le Play Store.

De plus, elle sera capable de tenir un bon moment lors de votre trajet grâce à sa batterie de 7 700 mAh. Sachez également qu’elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage, selon vos besoins. Et petit atout pour les parents : on retrouve le mode Google Kids Space, destiné aux enfants, qui met en avant du contenu pensé pour nos enfants (applications, livres, vidéos…). Par ailleurs, la tablette pourra aussi être utilisée pour des appels en visio grâce à ses deux capteurs : 8 mégapixels à l’avant, et 8 mégapixels à l’arrière. Quant aux adultes, ils pourront l’utiliser pour des usages plus poussés grâce aux accessoires vendus séparément comme le clavier, le stylet Precision Pen 2 ou encore la station de recharge.

