Lenovo Yoga Tab 11 : une tablette performante en promotion à moins de 250 €

Pour tenir durant le trajet des vacances, une tablette peut s’avérer le compagnon idéal. Et ça tombe bien puisqu’aujourd’hui le prix de la Lenovo Yoga Tab 11 passe de 379 euros à seulement 249 euros sur Amazon, grâce à une remise cumulée à une ODR.

Présentée aux côtés de la Yoga Tab 13, la tablette Lenovo Yoga Tab 11 se trouve être le bon compromis pour avoir une ardoise complète et performante au quotidien avec un prix contenu. La marque a d’ailleurs misé sur le divertissement en proposant un écran en définition 2K ou encore en y intégrant un pied pour plus de polyvalence. Elle comblera tous les membres de la famille surtout maintenant qu’elle devient 130 euros moins chère grâce à cette offre.

Les points forts de la Lenovo Yoga Tab 11

Son écran 2K (2 000 x 1 200 pixels)

Son SoC MediaTek G90T efficace

Son autonomie confortable

Ses haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

D’abord proposée à 379,90 euros, la tablette Lenovo Yoga Tab 11 (128 Go) est disponible en promotion à 299,99 euros sur le site d’Amazon mais grâce à une ODR elle passe à 249,99 euros seulement. Elle est au même prix sur le site Darty.

Parfaite pour visionner vos contenus

La Lenovo Yoga Tab 11 est une tablette milieu de gamme, qui s’accompagne d’une fiche technique équilibrée pour séduire le plus grand nombre. Son design est bien travaillé avec son châssis en aluminium au look bicolore qui lui donne des allures premium. Elle intègre un écran IPS de 11 pouces en définition 2K (soit 2 000 x 1 200 pixels).

La qualité d’image est au rendez-vous et offre une bonne expérience visuelle notamment grâce à la certification Dolby Vision. La marque tient aussi à optimiser le son sur la tablette en proposant du Dolby Atmos grâce aux 4 haut-parleurs offrant une expérience audio plus immersive. Et grâce à son pied en acier, vous pourrez l’incliner comme vous le souhaitez ou bien l’accrocher à un mur. Elle offre un bon confort et a l’avantage de tenir parfaitement en main avec sa poignée.

Pour un usage familial

Cette tablette s’équipe d’un processeur MediaTek G90T, épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est pas la plus puissante, mais elle fera l’affaire pour les usages classiques d’une tablette moderne : regarder des vidéos, surfer sur Internet, faire du multitâche et même jouer à quelques jeux 3D sans trop de difficultés. Sa batterie de 7 700 mAh, lui assure une bonne autonomie et sera idéale pour vos trajets en avion ou en train, par exemple. Sachez également qu’elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage, selon vos besoins.

Dans l’idée d’un usage familial, la tablette propose un mode Kids Spaces from Google qui met en avant du contenu pensé pour nos enfants (applications, livres, vidéos…). Vous pourrez également passer des appels visio avec vos proches grâce à sa caméra selfie de 8 mégapixels à l’avant, et 8 mégapixels à l’arrière. Quant aux adultes, ils pourront l’utiliser pour des usages plus poussés grâce aux accessoires vendus séparément comme le clavier, le stylet Precision Pen 2 ou encore la station de recharge.

Lenovo face à la concurrence

