Xiaomi 12 : ce puissant smartphone perd près de 500 € de son prix de départ

Xiaomi est un acteur emblématique du marché des smartphones et plus particulièrement sur les segments d'entrée et du milieu de gamme. Mais le constructeur chinois a également un pied dans le haut de gamme avec sa gamme Mi et celle des Xiaomi 12 et des Xiaomi 13. En ce moment, c'est le Xiaomi 12 qui est à l'honneur avec un prix qui se casse la figure puisqu'il est en ce moment proposé à 399,90 euros au lieu de 869 euros chez Amazon.

La gamme des Xiaomi 13 a été dévoilée en début d’année, mais les prix se sont révélés faramineux, ce qui a été une déception dans la mesure où on s’attendait à ce que le constructeur chinois reste fidèle à sa politique du rapport qualité-prix optimal. Heureusement, la gamme des Xiaomi 12 est toujours disponible chez les principaux marchands à un prix plus accessible, particulièrement le modèle d’entrée de gamme qui voit son prix chuter de près de 500 euros à l’occasion d’une vente flash.

Le Xiaomi 12 en quelques points

Un superbe écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

De bonnes performances et une fluidité exemplaire

La recharge rapide à 67 W

Lancé à 869,90 euros, le Xiaomi 12 avec 128 Go de stockage est maintenant disponible en promotion à 399,90 euros sur Amazon.

Agréable à regarder et à prendre en main

Avec le design et les finitions de son Xiaomi 12, le constructeur chinois a réussi à faire mouche. Ce smartphone est un savant alliage de finesse et de légèreté avec son poids plume (180 g) agréable à prendre en main, mais aussi de solidité grâce à son revêtement métallique et son verre protégé par un Corning Gorilla Glass Victus. Toutefois, ce smartphone ne dispose d’aucune certification IP, ça la fout mal quand on est positionné dans le haut de gamme.

L’écran de 6,28 pouces est une dalle AMOLED en définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui se révèle agréable autant pour la navigation que le gaming. Du côté de la photo, le Xiaomi 12 embarque un capteur principal de 50 Mpx (f/1,88), un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,4) et un capteur télémacro de 5 Mpx (f/2,4). Les clichés sont corrects, et même beaux et précis, mais certains photographes amateurs préférant tout régler manuellement pourraient ne pas apprécier que le smartphone se repose trop sur l’algorithme de traitement d’images.

Un smartphone chaud, chaud, chaud !

Le Xiaomi 12, comme le modèle Pro, repose sur un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associé à 8 Go de RAM LPDDR5. Quand bien même ce processeur envoie une bonne puissance de frappe et propose une expérience fluide autant en multitâche qu’avec les jeux exigeants, les avis sont partagés à cause de sa gestion thermique désastreuse. Durant notre test, la température est montée à un point où la manipulation est devenue plus que désagréable, cette chauffe n’intervient que lors des utilisations intensives comme le lancement de jeux gourmands.

Pour conclure, le Xiaomi 12 embarque une batterie de 4 500 mAh qui ne brille pas par son endurance, peut-être à cause de la chauffe qui l’amène à se décharger plus rapidement. Notre protocole de test ViSer a mesuré une endurance d’une journée d’usage classique, c’est peu pour un smartphone sorti en 2022. Il peut cependant compter sur une recharge rapide de 67 W qui peut lui faire regagner 70 % de sa batterie en 30 minutes, ce qui peut se révéler utile avant de partir en soirée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi 12.

Afin de comparer le Xiaomi 12 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

