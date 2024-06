Encore un forfait 5G pas cher apparaît ! Seulement 8,99 €/mois pour 140 Go de data

La bataille des forfaits 5G pas chers est loin de prendre fin puisque NRJ Mobile vient de dégainer une nouvelle série spéciale avec ce forfait à grosse enveloppe et pas cher. Pour une durée limitée, l'opérateur propose un forfait 5G de 140 Go pour seulement 8,99 euros par mois !

On s’attend généralement à ce que les forfaits mobile pas chers soient ou pauvres en data, ou compatibles uniquement avec la 4G. Visiblement, ce n’est pas le cas chez NRJ Mobile qui enchaîne depuis quelques semaines les bons plans sur ses gros forfaits 5G. La filiale de Bouygues Telecom propose cette fois-ci une nouvelle série spéciale avec une enveloppe de 140 Go de data en 5G pour seulement 8,99 euros par mois, il s’agit probablement du forfait 5G le moins cher du moment.

Que propose ce forfait de NRJ Mobile ?

Une enveloppe de 140 Go de data et de 17 Go en roaming

Les appels, SMS et MMS illimités

Sur le réseau Bouygues Telecom, en 5G

En ce moment, le forfait 5G de 140 Go de NRJ Mobile est maintenant disponible à 8,99 euros par mois. C’est toujours sans engagement !

Beaucoup de data en 5G pour pas cher

Qui a dit que les gros forfaits 5G étaient forcément chers ? Parce que ce n’est pas du tout le cas de celui-ci. Pour même pas 9 euros par mois, ce forfait fait profiter d’une enveloppe de 140 Go de data, sachant que l’on consomme une quinzaine de Go par mois, même les plus gros consommateurs peuvent avoir du mal à en venir à bout. Mais l’intérêt principal de ce forfait est bien sûr la 5G, celle-ci permet d’avoir des débits environ trois fois plus rapides que la 4G+, à condition que le smartphone soit compatible bien évidemment.

Pour les baroudeurs, ce forfait inclus également une enveloppe de 17 Go en 4G à utiliser en itinérance, depuis les destinations de l’Union européenne et les DOM. C’est suffisant pour des séjours d’une ou deux semaines à l’étranger et ça dépanne quand il n’y pas de hotspot Wi-Fi auquel se connecter sur place. En revanche, si cette enveloppe de 17 Go est épuisée, la consommation de données mobiles au-delà de ce seuil est surfacturée.

Sur le réseau n° 2 de France et de Navarre

La force de NRJ Mobile, c’est de s’appuyer sur le second meilleur réseau de France selon l’ARCEP, celui de Bouygues Telecom. Sur le terrain de la 4G, l’opérateur couvre 95 % du territoire métropolitain et 99 % de sa population, il est également bien loti concernant la 5G. Bouygues est à la deuxième place sur le nombre de sites 5G avec plus de 11 000 parcs, mais tombe à la troisième place derrière Orange et SFR sur le nombre de sites 5G 3,5 GHz avec 6 500 parcs selon les relevés de l’ARCEP datant de fin 2023.

Enfin, ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités, autant en France métropolitaine que depuis et vers l’Union européenne et des DOM. Bien sûr, les télécommunications ne sont pas réellement illimitées puisque chaque appel peut durer jusqu’à 3 heures maximum et on ne peut dépasser un plafond de 129 correspondants par mois, dont 99 depuis l’UE et les DOM.

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter un euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

