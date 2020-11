Idéal pour la PS5, le TV 4K Sony KD-49XH95 est 300 € moins cher

Ses compatibilités avec le Dolby Vision, Dolby Atmos et HDR10, couplées à du Full LED, font du Sony KD-49XH95 un téléviseur parfait pour les longues soirées cinéma, mais aussi pour le jeu vidéo next-gen grâce à se sports HDMI 2.1. La marque japonaise baisse le prix à 999 euros à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger, au lieu de 1 299 euros.

Pour profiter pleinement de vos séances de cinéma à la maison, mieux vaut miser sur un téléviseur compatible avec les meilleures normes vidéos et audio. Sony fait sans aucun doute partie des meilleurs choix, notamment avec ses gammes de TV embarquant la technologie Full Array LED comme la série XH95. Le TV KD-49XH95 se démarque d’ailleurs par sa prise en charge du Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos. À l’approche du Black Friday, la marque a décidé d’appliquer une belle promotion sur cette référence.

En bref

Compatible 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10

De très bons contrastes grâce à la technologie Full Array LED

Android TV avec Google Assistant intégré

Habituellement proposé à 1 299 euros, le TV Sony KD-49XH95 est désormais proposé à 999 euros à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.

Le téléviseur Sony KD-49XH95 adopte un design premium avec des bordures ultras fines : son cadre en métal assure de belles finitions. La forme de ses pieds, plutôt moderne, autorise d’ailleurs l’installation d’une barre de son juste en dessous de l’écran. Ce dernier dispose d’une dalle Full LED de 49 pouces, soit une diagonale de 123 cm, idéale pour ceux et celles qui ne veulent pas opter pour un écran géant trop encombrant.

Ce téléviseur intègre la technologie Full Array LED, qui permet de rendre les noirs plus profonds et d’optimiser les contrastes, grâce notamment au processeur X1 Ultimate de la marque. Le Sony KD-49XH95 diffuse des images d’une excellente qualité, avec des couleurs fidèles, ainsi qu’une définition 4K UHD. Les compatibilités avec le Dolby Vision et HDR10 (mais pas HDR10+) complètent le tout, et assurent une très bonne qualité d’affichage. Une émulation Dolby Atmos se chargera, quant à elle, d’émettre un son immersif et bien vaste.

Et pour ne rien gâcher, la télévision propose un taux de rafraîchissement de 100 Hz, qui promet une fluidité d’images optimale : de quoi satisfaire les gameurs et gameuses. Ils regretteront en revanche l’absence de ports HDMI 2.1, pratiques pour profiter pleinement des consoles next-gen. Toutefois, ils pourront se consoler avec le faible taux de latence du téléviseur, qui comporte par ailleurs un mode jeu. Les images en 4K achèveront sans doute de les convaincre.

Le TV Sony KD-49XH95 est également une Smart TV, qui tourne sous Android TV. Vous retrouverez ainsi les applications immanquables du Play Store comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal ou encore YouTube. La télévision intègre également Google Assistant pour effectuer des commandes vocales, et est aussi compatible avec l’assistant Alexa. La fonction Chromecast se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone, et la fonction AirPlay 2 sera aussi de la partie.

Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter notre test complet du TV Sony KD-49XH95.

