Amazon baisse le prix de sa liseuse Kindle Paperwhite jusqu’à la fin des soldes

La Kindle Paperwhite est l'une des meilleures liseuses bon marché, d'autant plus lorsque son prix est en baisse pour les soldes d'hiver 2021. Amazon la brade en ce moment à seulement 99 euros au lieu de 129.

La Paperwhite est le modèle avec le rapport qualité/prix le plus intéressant de toutes les Kindle d’Amazon, puisque plus fine et plus légère que la version classique, et surtout résistante à l’eau. Elle se négocie actuellement avec une réduction de 30 euros à l’occasion des soldes d’hiver 2021.

En bref

Un écran 6 pouces avec une qualité papier

Pour des semaines de lecture

La certification IPX8

Au lieu de 129 euros, la Kindle Paperwhite avec 8 Go de stockage (compatible Wi-Fi) est disponible en promotion à seulement 99 euros sur Amazon.

Le modèle « sans publicités » coûte 10 euros de plus.

La Kindle Paperwhite date de 2018, mais reste encore aujourd’hui une excellente référence dans le monde des liseuses. Elle embarque un écran e-ink de 6 pouces sans reflets et rétroéclairé pour lire de jour comme de nuit. Ce dernier affiche par ailleurs une définition allant jusqu’à 300 ppp pour donner l’illusion d’une qualité identique à une page imprimée sur du papier, même en plein soleil.

Ce modèle a la particularité d’être plus robuste que la version classique, puisque résistant à l’eau grâce à sa certification IPX8. Cela lui permet alors d’être immergé « accidentellement » dans de l’eau douce jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes. Concrètement, vous pourrez alors utiliser cette liseuse dans votre bain ou au bord de la piscine sans craindre pour l’appareil.

Son autonomie est également un point fort. La Paperwhite affiche une autonomie de plusieurs semaines, six exactement, à raison de 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13, d’après Amazon. Dans les faits, vous oublierez très vite de recharger cette liseuse, puisque même après plus de 3 semaines d’utilisation lors de notre test il restait encore 59 % de batterie.

On retrouve ensuite 8 Go de stockage pour stocker une belle collection d’e-books, lesquels sont téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle qui propose plus de 5 millions de références. Quelques fonctionnalités intéressantes sont aussi au programme, avec par exemple la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Kindle Paperwhite.

