Philips 55OLED855 : TV 4K, Dolby Vision, HDR10+ et Ambilight à -300 €

Les TV OLED proposent la meilleure qualité d'affichage sur le marché, mais font aussi partie des plus chères. Alors, quand des promotions s'appliquent enfin, il serait dommage de ne pas en profiter, surtout quand leur fiche technique est plus qu'intéressante. C'est le cas de la TV Philips 55OLED855, avec Dolby Vision, HDR10+ et Ambilight, qui passe de 1 699 à 1 399 euros à la Fnac.

L’OLED est sans conteste la meilleure technologie d’affichage des images pour les télévisions. Mais la qualité se paie, et la facture peut donc être très salée, surtout quand la TV en question cumule les fonctionnalités. Le modèle Philips 55OLED855 figure parmi ces excellentes références, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est actuellement en promotion avec 300 euros de réduction.

La TV Philips 55OLED855 en bref

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10 et HDR10+

L’Ambilight toujours aussi agréable

Une Android TV complète

Auparavant proposée à 1 699 euros, la TV Philips 55OLED855 est actuellement affichée à 1 399 euros à la Fnac.

Pour en savoir plus sur la TV Philips 55OLED855 👇

Le téléviseur Philips 55OLED855 présente un design très sobre grâce à son cadre fin métallique et son pied plutôt discret. Mais l’une des principales qualités de cet écran de 55 pouces, c’est bel et bien sa prise en charge de la fonction Ambilight, propre à la marque. Cette technologie donne artificiellement plus de profondeur à l’image diffusée par la TV grâce à un halo lumineux projeté sur le mur. Les nuances colorées s’adapteront même au programme visionné, ce qui ne fera que renforcer l’immersion lors des soirées cinéma ou séries. Cela fait toujours son petit effet.

Mais naturellement, cet écran présente bien plus d’atouts. À commencer par son excellente qualité d’image permise par l’OLED. À vous le taux de contraste infini, les noirs profonds et les couleurs bien riches. Ajoutons à cela le travail accompli par le processeur d’image P5 de troisième génération de Philips, qui retranscrira parfaitement les sources 4K, HDR10, HDR10+ ou encore Dolby Vision. L’upscaler, de son côté, sera tout aussi compétent et figure même parmi les meilleurs sur le marché. Côté son, on retrouvera le son bien vaste permis par le Dolby Atmos. Et pour ne rien gâcher, cette TV Philips 55OLED855 propose un taux de rafraîchissement de 100 Hz, ce qui autorisera une belle fluidité d’image. Seul point noir : cette TV n’embarque pas de ports HDMI 2.1, pourtant bien utiles pour les consoles next-gen.

Enfin, cette SmartTV tournera sous l’OS Android TV, ce qui donnera accès à tout le catalogue d’applications du Play Store, comme les plateformes de streaming vidéo les plus connues. Les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant seront également de la partie pour vous permettre de contrôler votre télévision à la voix, et même contrôler vos objets connectés présents à la maison. Tamiser la lumière pour votre soirée ciné ? Il suffira de demander.

