Bon plan pour les nostalgiques : la Game & Watch Super Mario Bros est à 38 €

Le retrogaming est toujours autant à la mode et ça tombe bien puisque la Game & Watch Super Mario Bros est en promotion sur Amazon, au prix de 38,20 euros au lieu des 50 euros habituels.

Depuis l’essor des consoles mini orchestré par Nintendo il y a quelques années, le marché de la nostalgie n’a jamais été aussi florissant avec des modèles toujours plus variés. Voulant continuer dans cette optique, le géant japonais a annoncé fin 2020 la sortie d’une Game & Watch édition spéciale pour les 35 ans de Mario. Son prix n’a que rarement baissé, mais aujourd’hui il est possible d’économiser 12 petits euros.

La Game & Watch Super Mario Bros en bref

Un beau cadeau pour les nostalgiques

Un écran LCD couleur

La fonction horloge d’antan conservée

Rechargeable via USB-C

Si le prix original de 50 euros pour un tel objet jouant purement sur la corde nostalgique pouvait paraître excessif, cette promotion sur Amazon le passant à 38,20 euros rend le deal bien plus attractif.

En savoir plus sur la G&W Super Mario Bros 👇

En conservant quasi trait pour trait le design et les dimensions de la célèbre Game & Watch d’époque, cette console portable tire inévitablement sur la corde nostalgique. Et même si l’objet volontairement est dépassé techniquement, la qualité de fabrication made in Nintendo est loin de donner un rendu cheap.

Même si l’écran LCD couleur rétro éclairé fait pâle figure face aux standards de 2021, on prend tout de même plaisir à contempler et prendre l’objet en main qui n’a pas perdu de son charme et de son ergonomie en plus de 40 ans. La croix directionnelle ainsi que les boutons conservent également leur feeling d’époque. En revanche, les haut-parleurs ont bien du mal à rendre un son correct, la rançon du vintage il faut croire.

Livrée avec une rom complète de Super Mario Bros avec l’ajout d’un mode infini pour les moins téméraires, en plus d’une fonction horloge customisée pour l’occasion, la Game & Watch Super Mario Bros est un bel objet vintage qui peut facilement trouver sa place chez n’importe quels collectionneurs.

Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à consulter notre test complet de la Game & Watch Super Mario Bros

L’offre de la Game & Watch Super Mario Bros n’est plus disponible ?

Si l’offre n’est plus d’actualité, n’hésitez pas à jeter un œil à notre comparateur de prix ci-dessous.

