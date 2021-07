N26 offre 30 euros pour toute ouverture de compte jusqu’à la fin du mois

C'est assez inédit pour être souligné, la néobanque allemande N26 propose 30 euros à tous ces nouveaux clients, dès l'ouverture d'un compte. Cette offre est valable jusqu'à la fin du mois.

Mastodonte du marché des néobanques en Europe, N26 propose des comptes en banque adaptée à chacun sans condition de revenu ni de dépôt, et ce en quelques minutes. En ce moment, N26 offre 30 euros pour ses nouveaux clients et vous avez jusqu’à la fin du mois pour en profiter.

Un compte chez N26, c’est…

Aucuns frais de tenue de compte

Retraits et paiement gratuits à l’étranger

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Jusqu’au 31 juillet 2021, l’ouverture d’un compte N26 permet d’obtenir 30 euros en utilisant le code BIENVENUE lors de l’inscription.

L’offre de N26 est simple et adaptée à tous

Avec un système entièrement basé sur le 100% mobile, N26 est certainement l’une des banques les plus innovantes et populaires de ces dernières années. Cette néobanque est accessible en France et dans de nombreux pays européens et a déjà conquis plus de 7 millions de clients.

La particularité de N26 est de proposer du vrai « zéro frais ». Entendons par là que la banque est accessible sans aucune condition de revenu, ne demande aucun dépôt initial et ne prélève aucuns frais sur les paiements en France et à l’étranger. Son véritable point faible provient du fait qu’elle ne propose que des IBAN Lituanien (anciennement britannique), mais dans la plupart des cas, avoir un compte N26 est très utile pour un compte secondaire. On peut d’ailleurs alimenter son compte avec une carte provenant d’un autre compte externe.

La banque propose plusieurs paliers de cartes dont une entièrement gratuite. Évidemment, le niveau de service et d’assurance est bien plus complet si l’on opte pour une carte Smart, You ou Metal qui proposent un package assurantiel complet de l’organisme Mastercard. Cependant N26 propose aussi de souscrire à des assurances complémentaires pour ses appareils (téléphone, tablette ou PC portable) pour quelques euros supplémentaires par mois. Depuis peu, la banque propose même la possibilité de souscrire à un crédit personnel à taux fixe.

Une application fonctionnelle, la connectivité en plus

Forcément, en tant que banque 100% mobile, l’application N26 se devait d’être à la hauteur. C’est bien évidemment le cas avec une interface très simple, mais très fonctionnelle où l’on retrouve facilement la moindre petite option sans chercher pendant plusieurs minutes. Tout est pensé pour la facilité avec la possibilité de jeter un œil complet à ses comptes, définir ses niveaux de dépenses ou simplement changer son code PIN et verrouiller sa carte en cas vol ou perte.

Un aspect bien pratique concerne les notifications. N26 affiche systématiquement une alerte sur votre téléphone lorsqu’un paiement ou un virement a été émis, qu’il soit en ligne ou en magasin. Il n’y a donc rien de plus simple que de contrôler ses dépenses avec cet écosystème. Il faut cependant savoir que les cartes émises par N26 sont à autorisation systématique et qu’il est donc compliqué de payer via des terminaux ne prenant pas en compte ce type de carte.

Google Pay ou Apple Pay sont bien évidemment de la partie côté paiement mobile et Il est même possible de configurer sa montre connectée, en plus de son téléphone, pour de régler un achat.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur N26.

Comment ouvrir un compte chez N26 et profiter de l’offre ?

L’inscription peut se faire en ligne ou sur l’application mobile de N26. Cette démarche ne prend que quelques minutes. Il suffit de rentrer ses coordonnées et de vérifier son identité en partageant des photos d’une pièce d’identité. Le compte est alors validé immédiatement. Nul besoin d’alimenter son compte avant de pouvoir l’utiliser. Vous recevez votre carte sous 3 à 5 jours, cette dernière est utilisable immédiatement.

L’offre est réservée aux nouveaux clients N26 en France pour toute première ouverture d’un compte N26 avant le 31 juillet 2021. Pour profiter, il faut renseigner le code BIENVENUE lors de l’inscription. Une fois le compte bancaire ouvert, vous devez l’alimenter et effectuer une première transaction d’un montant d’au moins 30 euros pour recevoir un versement de 30 euros de la part de N26, directement sur le compte. Le versement aura lieu sous 7 jours après la première transaction.

Les autres banques en ligne du marché

Pour connaître les autres banques en ligne disponibles en France, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des banques en ligne.