Le prix de l’Apple MacBook Pro 13 n’a jamais été aussi bas chez Boulanger

Rares sont les promotions sur les produits Apple, mais il faut avouer qu'elles sont souvent avantageuses lorsqu’elles surviennent. Pour preuve, le Macbook Pro 13 (2019) dégringole à 1 199 euros chez Boulanger, contre 1 499 euros à son lancement.

La mouture 2019 du MacBook Pro 13 pouces est toujours intéressante en 2020 malgré le récent renouvellement de la gamme. D’autant plus qu’elle bénéficie désormais d’un bon prix, puisqu’on la trouve actuellement avec une réduction de 300 euros. Difficile de ne pas inviter les amoureux de la marque à la pomme à se jeter dessus.

En bref

Son écran Retina de 13 pouces

La TouchBar toujours aussi pratique

Une puissance et une autonomie correcte

Le MacBook Pro 13 pouces avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 1 199 euros sur Boulanger, contre 1 499 euros habituellement.

Pour en savoir plus 👇

Considérée comme l’entrée de gamme « premium » chez Apple, la cuvée 2019 du MacBook Pro 13 pouces n’embarque finalement que quelques évolutions par rapport à la version précédente. En effet, le principal objectif de la marque à la pomme a été de revoir la fiche technique pour rendre son ordinateur portable plus puissant et plus à même de correspondre aux besoins bureautiques actuels.

Ainsi, sous son châssis en aluminium gris se glisse un Intel Core i5 de 8e génération, cadencé à 1,4 GHz (avecTurbo Boost jusqu’à 3,9 GHz), ainsi que 8 Go de mémoire vive. Pour ce qui est de la puce graphique, Apple a misé sur la Intel Iris Plus Graphics 645. En ce qui concerne le stockage, un SSD vous octroie 128 Go de mémoire interne.

Si ce MacBook ne permet pas de faire tourner les jeux les plus récents (et les plus gourmands) de façon optimale, il n’aura en revanche aucun problème à accomplir les opérations du quotidien, ainsi que les tâches professionnelles sans ralentissement.

Pour faciliter l’usage, le MacBook Pro 2019 embarque désormais la célèbre TouchBar d’Apple. Il bénéficie aussi d’un nouvel atout à travers le TouchID qui vous permet de déverrouiller rapidement votre ordinateur grâce à vos empreintes digitales.

Pour finir avec l’écran, le MacBook Pro embarque une dalle Retina de 13 pouces, à la définition 2400 x 1600 pixels. Cette dernière est d’ailleurs calibrée par la technologie TrueTone, pour un affichage des couleurs grandement amélioré.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’Apple MacBook Pro 13.

Notre guide d’achat

Bien entendu, sur cette gamme de prix, il existe des alternatives tout aussi intéressantes. Pour les découvrir, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables haut de gamme en 2020.