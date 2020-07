Dell XPS 13 9300 : un puissant laptop (i7 10e gen) avec 300 € de réduction

Le Dell XPS 13 9300 est la version 2020 du célèbre ultraportable de la marque. Pour les soldes, on trouve aujourd'hui le modèle équipé d'un i7 de dixième génération à 1 599 euros sur Darty, contre 1 899 euros hors promotion.

Le Dell XPS 13 9300 apporte quelques nouveautés bienvenues pour améliorer encore plus la formule de son excellent prédécesseur, ne serait-ce que par son nouveau design complètement borderless ou encore son processeur Intel Core de dixième génération enfin gravé en 10 nm. C’est tout simplement l’un des meilleurs ultraportables du moment, surtout avec une réduction de 300 euros pendant les soldes d’été 2020.

En bref

Un écran 4K très lumineux

Compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

i7 1065G7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

La bonne autonomie et la recharge très efficace

Le Dell XP 13 9300 commence tout d’abord par changer légèrement son design pour se différencier du modèle 7390 de la fin d’année 2019. Toujours avec un châssis en aluminium avec un revêtement en fibre carbone pour un poids plume de 1,2 kg, il propose désormais un écran qui repousse encore plus les bordures qu’avant avec notamment la disparition pure et simple du logo de la marque sur la bordure inférieure.

Celui-ci de 13,3 pouces est d’ailleurs d’une excellente facture. Il peut afficher une définition allant jusqu’à l’UHD+ (3 840 x 2 400 pixels) et offre surtout une meilleure luminosité qu’auparavant. Cette dalle est un plaisir à utiliser au quotidien, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des films ou travailler tout au long de la journée. La caméra à selfies est d’ailleurs toujours présente malgré la finesse de la bordure supérieure, mais malheureusement de bien trop mauvaise qualité pour un ultraportable de ce prix.

Il a ensuite le mérite de passer à la nouvelle architecture Ice Lake. Son processeur Intel Core i7 1065G7 de dixième génération est alors gravé en 10 nm, et non en 14 nm comme c’était le cas avec l’ancien modèle qui profitait encore de l’architecture Comet Lake. Un gain pour l’économie en énergie, mais aussi pour la puissance. Le gros avantage vient du nouveau GPU intégré Iris Plus qui propose deux fois plus de performances pour faire tourner certains jeux 3D dans de bonnes conditions. Ce n’est définitivement pas un PC Gamer, mais c’est tout de même honorable pour un ultraportable.

De plus, on retrouve 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour une fluidité impressionnante, faire du multitâche de lui pose pas de problèmes. Il peut d’ailleurs le faire pendant longtemps grâce à son autonomie estimée à plus de 10 heures par le constructeur. Par exemple, 3h20 de vidéo sur YouTube ne lui a fait perdre que 30 % de batterie pendant notre test. On apprécie également sa recharge rapide vraiment efficace via son chargeur de 45 W, lequel lui permet d’être rechargé complètement en moins de 2 heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Dell XPS 13 9300. Cependant, il s’agit de la version i5, et non i7.

