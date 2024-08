Ces écouteurs à conduction osseuse et aérienne de Shokz pensés pour les sportifs réunissent le meilleur des deux mondes

La marque Shokz vient d’annoncer la disponibilité de son nouveau casque sportif, l’OpenRun Pro 2. Doté d’un double système à conduction osseuse et aérienne, il promet un son exceptionnel tout en permettant de rester alerte par rapport à l’environnement.

OpenRun Pro 2 // Source : Shokz

Lorsqu’on court ou que l’on fait du vélo que cela soit pour du plaisir ou pour des entraînements plus ou moins intenses, il est important de garder le contact avec ce qui vous entoure. Aussi, les casques à conduction osseuse ou ceux qui utilisent le principe de la conduction aérienne, à la différence des écouteurs intraauriculaires et des casques permettent de rester alerte sur l’environnement.

Depuis quelques années maintenant, la marque Shokz s’est fait une sérieuse réputation dans ces domaines et propose, avec son nouveau casque flagship, l’OpenRun Pro 2, à la fois la conduction osseuse et aérienne. Cela permet au fabricant de promettre une expérience d’écoute inédite, alliant qualité sonore exceptionnelle et sécurité. Ils viennent remplacer les OpenRun Pro que nous avons pu tester sur le long terme.

Deux haut-parleurs pour le meilleur des deux mondes

L’OpenRun Pro 2 se distingue ainsi par sa technologie DualPitch, qui combine conduction osseuse et aérienne pour offrir une qualité sonore sans précédent. Le casque intègre deux types de haut-parleurs. Le premier est ultra fin en métal à conduction osseuse. Il assure des aigus précis et des médiums amples. Le deuxième est un haut-parleur à conduction aérienne, dédié aux basses fréquences pour des graves intenses et percutants.

Source : Shokz

D’après Shokz, cette association permet d’obtenir un son cristallin et puissant, même à volume élevé, tout en réduisant les vibrations générées par la conduction osseuse.

Le casque intègre également un réglage intelligent du volume, garantissant un son toujours clair pendant les déplacements.

Jusqu’à 12 heures d’écoute et une résistance à toute épreuve

L’OpenRun Pro 2 bénéficie d’une autonomie qui peut atteindre 12 heures d’écoute continue, selon la marque. Cette performance est rendue possible grâce à une batterie plus puissante que les autres modèles de Shokz et à l’optimisation de la consommation d’énergie des deux haut-parleurs intelligents. En outre, la technologie Quick Charge permet également d’obtenir 2h30 d’écoute supplémentaire avec seulement 5 minutes de charge. Le port USB-C étanche facilite la recharge, que ce soit avec le câble fourni ou un autre compatible.

OpenRun Pro 2 // Source : Shokz

Conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, l’OpenRun Pro 2 affiche un indice d’étanchéité IP55. Sa structure grillagée à double couche et son revêtement nanohydrophobe lui confèrent une grande robustesse face aux intempéries. En outre, fabriqué avec des matériaux légers et résistants, le casque OpenRun Pro 2 offre un confort optimal lors de son utilisation. Sa finition en silicone doux au toucher et sa conception à oreilles libres permettent au casque de se faire oublier, même pendant les séances d’entraînement les plus intenses. Pour satisfaire à toutes les têtes, le casque est disponible en deux tailles (standard et mini) pour s’adapter à toutes les morphologies, ainsi qu’en deux coloris : noir et orange.

OpenRun Pro 2 // Source : Shokz

Notez que le casque bénéficie également de l’appairage multipoints, afin de l’appairer à deux appareils et de passer facilement de l’un à l’autre.

Prix et disponibilité du casque Shokz OpenRun Pro 2

Le nouveau casque Shokz OpenRun Pro 2 est disponible dès à présent au prix public de 199 euros.