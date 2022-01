ROG Zephyrus G14 : Asus mise sur AMD pour son laptop gaming sous Windows 11

Asus profite du CES 2022 pour renouveler le fer de lance de la gamme Zephyrus. Le ROG Zephyrus G14 veut être la nouvelle référence de l'ultraportable destiné au jeu vidéo.

Dans la grande famille des produits ROG de la grande famille des appareils Asus, la gamme Zephyrus cible les joueurs qui veulent une machine relativement sobre et des performances élevées. Le ROG Zephyrus G14 était l’une des références de 2020 grâce au judicieux choix d’Asus de miser sur les processeurs AMD Ryzen, moins cher et plus performant.

La marque renouvelle ce choix et va plus loin avec l’édition 2022 de son ultraportable : les puces graphiques Radeon sont désormais de la partie.

Anime Matrix et AMD

Le ROG Zephyrus G14 se présente comme un ultraportable de 14 pouces dans un châssis relativement compact : 312 x 227 x 19,5 mm pour 1,75 kg. Asus y utilise un alliage de magnésium et du plastique ABS classique selon les éléments. On a surtout droit à un revêtement « AniMe Matrix » sur le capot qui va permettre d’afficher des images ou des animations grâce à une grille de pixels, au risque de laisser de côté la promesse de sobriété. Heureusement, il s’agit d’une option.

L’écran 16:10 offrira soit du QHD à 120 Hz avec une couverture à 100 % du DCI-P3, soit du Full HD à 144 Hz avec 100 % du spectre sRGB.

À l’intérieur, on retrouve donc un processeur AMD Ryzen 9 6900HS (35 W), Ryzen 7 6800HS ou Ryzen 5 6600HS, épaulé par une puce graphique AMD Radeon RX 6800S 8 Go (80 + 25 W) ou AMD Radeon RX 6700S 8 Go (80 + 25 W). Pas de solution Nvidia dans cette machine, cela permettra, on l’espère, à AMD et Asus de travailler logiciellement la répartition de l’énergie entre les deux composants principaux. On aura également droit à jusqu’à 32 Go de RAM DDR5-4800 et 1 To de stockage SSD PCIe 4.0.

Sans Intel, pas de Thunderbolt. Côté connectique on a droit à deux ports USB-C USB 3.2 Gen 2, deux ports USB Type-A USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.0b, un lecteur de microSD et un port jack 3,5 mm. Une batterie de 76 Wh rechargeable rapidement par du 100 W en Power Delivery finit de compléter la fiche technique.

