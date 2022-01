Voilà la bonne idée de l’Asus Zenbook 14X OLED Space Edition à généraliser

Asus a réalisé de nombreuses annonces pour le CES 2022. Cependant, l'Asus Zenbook 14X OLED Space Edition est remarquable. Il l'est encore plus grâce à cette idée ingénieuse.

La semaine dernière, Asus a dévoilé une version spatiale de son ZenBook 14. Il ressemble à un vaisseau spatiale, il a un petit écran OLED de 3,5 pouces sur sa coque externe, qui affiche diverses animations mignonnes sur le thème de l’espace, et il y a des gravures liées à l’espace (y compris du code Morse) sur tout le châssis.

Le reste du laptop est très costaud : un écran principal tactile OLED 16:10 de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 2880 x 1800 pixels, un des processeurs Intel Serie H de 12e génération, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD.

Il est coloré dans une finition appelée «titane zéro G » et la barre d’espace rouge foncé contient une jolie petite planète. Mais ce n’est pas ce que vous allez tenir. En effet, Asus a une bonne idée.

La boite devient un support pour PC portable

L’idée, que l’on trouve originale et durable, est qu’une partie du carton devient un support pour l’ordinateur portable. Cela permet d’avoir le PC portable surélevé et incliné, idéal si vous avez prévu de le positionner sur un bureau avec un clavier et une souris externes.

Il s’agit certainement d’une idée à généraliser sur l’ensemble des cartons de PC portables, dans une optique environnementale.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.