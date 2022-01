Ce n'est pas le plus léger ni le plus compact… c'est un PC portable de 17 pouces imposant. Néanmoins, cet HP Omen 17-ck0039nf propose une configuration solide avec un Intel Core i7 Octo Core, un dGPU GeForceRTX 3070, 1 To de SSD et 32 Go de mémoire vive. L'ensemble tourne sous Windows 11 avec une connectique très complète et un écran 144 Hz. Regardons ce que cela donne de plus près.

Nous sommes en 2022, Intel a dévoilé la 12e génération de Core H tandis que Nvidia a annoncé sa GeForce 3070 Ti pour PC portable. Bref, si on compare la fiche technique de cet ordinateur portable aux annonces du CES 2022, il est dépassé. Néanmoins, si on prend compte le prix de cette machine avec la prestation offerte, vous allez voir qu’elle prend tout son sens.

Fiche technique du Omen 17-ck0039nf

Modèle HP Omen 17-ck0039nf Taille de l'écran 17.3 pouces Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage IPS Écran tactile Inconnu Processeur (CPU) Core i7-11800H Puce Graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3070 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.0 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 26,2 x 2,7 x 39,71 mm Poids 1820 grammes Indice de réparabilité ? 6,9/10 Prix 1 799 € Fiche produit

Le PC a été prêté par HP et Nvidia pour ce test. Notez que le PC est livré avec Windows 11 Home pré-chargé.

Un design sans erreur

Ce n’est pas le plus compact des PC portables, ni le plus discret. Dans une robe toute noire, on se retrouve bel et bien face à un PC portable de gaming avec un clavier RGB configurable. Vous pouvez désactiver tout ça pour le rendre plus sobre, dans un cadre professionnel, mais cela ne diminuera ni ses dimensions ni son poids (1,8 kilogramme).

En termes de matériaux de construction, cet appareil Omen possède une coque en plastique, tandis que la base et les panneaux latéraux du châssis sont en aluminium. L’ordinateur portable peut être ouvert à une seule main, c’est un des tests courants qui montrent le bon équilibre de poids.

Le clavier a été conçu pour les joueurs, car il ne comporte pas de pavé numérique, mais des touches fléchées de taille normale, avec beaucoup d’espace libre autour d’elles. En fait, c’est une excellente idée pour les personnes qui utiliseront cet appareil principalement pour jouer. Malheureusement, les autres regretteront probablement l’absence du pavé numérique.

Les touches sont grandes et offrent une bonne prise en main pendant la frappe ou les jeux. De plus, la course des touches est suffisamment longue pour être agréable. Sur le côté gauche du clavier, vous pouvez repérer six touches dédiées qui peuvent être utilisées pour les macros.

Le clavier est rétro-éclairé RGB à 4 zones et il existe une option de rétro-éclairage RGB par touche. Tout est personnalisable via l’application Omen Gaming Hub. Avec une base stable et rigide, c’est un bon clavier.

Le pavé tactile offre une surface suffisamment grande pour une utilisation confortable. En revanche, sa surface ne permet pas un glissement lisse, tandis que la précision est bonne, mais pas exceptionnelle.

Sous l’ordinateur portable, presque la moitié de la coque inférieure est occupée par une grande grille de ventilation. L’air chaud est poussé par l’arrière de l’ordinateur portable ainsi que par le côté droit de l’appareil. Les haut-parleurs sont placés de part et d’autre de la partie inférieure de l’ordinateur.

Nous avons noté qu’il y a une très bonne connectique : la plupart des ports se trouvent sur le côté gauche avec la prise de charge (propriétaire), le connecteur RJ-45, 1 port USB Type-A 3.2 (Gen. 1) avec prise en charge HP Sleep and Charge, 1 Mini DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.1, 1 USB Type-C / Thunderbolt 4, 1 prise audio et 1 emplacement pour carte SD. Le côté droit abrite 2 ports USB Type-A 3.2 (Gen. 1).

Malheureusement, si vous décidez de retirer la coque inférieure, cela sera une difficile : le retrait des 8 vis à tête cruciforme Phillips est simple, mais les clips intérieurs de la coque inférieure sont extrêmement rigides. En ce qui concerne la mémoire, l’appareil dispose de deux emplacements SODIMM qui prennent en charge la mémoire RAM DDR4 à 3200 MHz en mode bicanal. Pour le stockage, l’appareil dispose de deux emplacements M.2, l’un de type Gen4 et l’autre de type Gen3. Bonne nouvelle : tout est remplaçable, rien n’est soudé.

La solution de refroidissement utilisée est massive. Elle comporte trois caloducs – deux d’entre eux sont plus épais pour le CPU et le GPU, tandis que le troisième est uniquement dédié à la carte graphique. Les deux grandes plaques métalliques sont destinées à évacuer la chaleur des puces mémoire et des régulateurs de tension.

Une dalle IPS 144 Hz efficace

L’ordinateur portable dispose d’un écran 16:9 rétroéclairé par LED avec filtre antireflet de 17,3 pouces (43,9 centimètres) de diagonale. De plus, l’écran est doté d’une combinaison d’une définition Full HD et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran a également un input lag de 3 ms, ce qui permet d’éviter efficacement les problèmes courants d’image. Une autre chose doit être mentionnée : l’écran HP Omen 17 (2021) prend non seulement en charge la gradation CC, mais a également passé la certification Eyesafe Rheinland, qui peut filtrer efficacement la lumière bleue et réduire la fatigue oculaire.

Cette définition Full HD est le strict minimum avec cette taille d’écran, avec une densité de pixels de 127 ppi. Lorsque vous êtes à 70 centimètres de distance (entre vos yeux et l’écran), vous ne devriez pas remarquer les pixels (cela correspond à la définition Retina selon Apple). 70 centimètres étant la distance classique pour l’utilisation d’un PC portable.

Nous avons mesuré une luminosité maximale de 347 nits, ce qui est plutôt dans la moyenne, tandis que la température des couleurs était de 7284K, c’est un froid par défaut (6500K). La couverture colorimétrique couvre parfaitement l’espace sRGB, avec une mesure à 95 % ; la couverture Adobe RGB s’affiche quant à elle à 76,3 %. Notez que nous avons obtenons un contraste correct pour une dalle IPS, soit 1023:1.

Performances du HP Omen 17-ck0039nf

Sur ce PC, on bénéficie du Intel Core i7-11800H. Ce n’est pas le processeur le plus récent de HP étant donné que la 12e génération Alder Lake vient d’être présentée. Néanmoins, c’est une curée qui a signé le retour d’Intel dans sa compétition face à AMD (et Apple).

L’Intel Core i7-11800HIntel Core i7-11800H à architecture Tiger Lake-H est dans la majorité des PC portables de gaming, ce n’est pas le plus puissant de la génération, car le Core i9-11980HK est réservé à des machines extrêmement onéreuses. Cet Intel Core i7-11800H regroupe huit cœurs hyperthreadés à 2,3 GHz avec boost à 4,6 GHz, le tout avec un TDP maximal de 45 W.

Dans nos tests, nous avons pu observer les gains en performances : le Core i7-11800H est au moins 20 % plus performant que le Core i7-10875H, et surtout, il se trouve au niveau de l’AMD Ryzen 9 5800H.

On le constate ainsi sous Cinebench R23, où notre Core i7-11800H obtient un score de 1 447 points en single-core, et un score multi-corede 12 241 points. Pour comparaison, l’AMD Ryzen 7 5800H culmine à 12 797 points. Bref, les deux CPU sont très proches.

Cet HP Omen est livré avec un module de refroidissement actif qui utilise deux ventilateurs avec 83 pales. En mode bureautique, on entend pas le PC, on pourrait presque penser qu’il émet 0 dB. Par contre, dès qu’on lance un jeu (ou un benchmark), le bruit généré dépendra du mode sélectionné dans le logiciel HP Game Control Center (OMEN Gaming Hub). Autant vous dire qu’avec les performances au maximum, il vous faudra un bon casque audio.

Muni d’un SSD NVMe de 1 To, l’Omen 17 profite de performances très correctes en matière de stockage, les débits sont parmi les meilleurs modèles du marché.

Avec un TDP max de 100 W (avec le Dynamic Boost 2.0), la geForce RTX 3070 (8 Go) qui équipe ce PC profite en partie des technologies Max-Q de 3e génération. On y retrouve ainsi Resizable-BAR et Dynamic Boost 2.0, mais le Whisper Mode 2.0 n’est pas activé.

Pour vérifier si les modes et la puissance du dGPU, tout se trouve dans les informations système dans l’application de contrôle Nvidia. Vous pourrez vérifier la puissance réservée à la puce graphique, mais aussi les options Nvidia présentes.

Nous avons effectué plusieurs benchmarks et nous avons fait tourner des jeux AAA classiques (Apex Legends, Red Dead Redemption 2, Control ou encore Watch Dogs Legion), la RTX 3070 s’en sort très bien dans cette définition. Vous pourrez jouer au-dessus des 60 fps et ainsi profiter de l’écran 144 Hz.

De plus, l’Omen 15 gère relativement bien la chauffe, mais il est nécessaire pour cela d’ajuster le curseur de ventilation au maximum au sein de l’Omen Gaming Hub, chose que nous recommandons fortement dès qu’il s’agira de lancer des jeux ou des applications qui sollicitent fortement le CPU. Pour un usage bureautique classique, le mode « Auto » convient parfaitement.

Autonomie du HP Omen 17-ck0039nf

L’adapteur secteur de 330 Watts est le plus impressionnant chargeur d’ordinateur portable que j’ai pu voir : il est imposant (comme une tablette) et lourd (aussi lourd qu’un ultrabook). Ce n’est pas une surprise quand on sait qu’il peut délivrer jusqu’à 330 Watts… c’est 4 à 6 fois plus qu’un chargeur d’ultrabook. Une charge complète prend 3 heures et 34 minutes.

Quant à l’autonomie, ce n’est pas le fort de cet Omen 17-ck0039nf, il est dans la moyenne avec 5 778 points avec sa batterie de 6 cellules (83 Wh). Pour rappel, notre test d’autonomie utilise le benchmark « Modern Office » de PC Mark 10, dédié à l’autonomie, a exploité une charge intégrale en seulement 4h43. Précisons que lors de ce test, la luminosité est ajustée aux alentours de 150 cd/m² tandis que le PC a recours à son mode « hybride », qui fait donc appel à la carte graphique dédiée comme intégrée selon les situations. En pratique, ne comptez donc pas avoir plus de 5 heures et 30 minutes de batterie dans une utilisation mixte de bureautique.

Prix et disponibilité du HP Omen Laptop 17-ck0039nf

Initialement vendu au prix de 2400 euros, l’Omen 17-ck0039nf est à 1800 euros dans une configuration avec 32 Go de mémoire vive et 1 To de SSD.