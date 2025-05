Test de l’Asus ROG Strix G16 (2025) : la RTX 5060 mobile est un atout

Vous pensiez que seules les configurations de bureau avaient le droit à leur petit manège de nouvelles cartes graphiques ? Que nenni ! Les RTX 50 mobiles sortent, elles aussi, par vague, et il nous faut être patients pour pouvoir toutes les tester.

L’occasion de ce test du ROG Strix G16 de 2025 est aussi pour nous l’occasion d’enfin nous amuser avec la RTX 5060, qui intègrera les configurations possibles pour ce PC portable gamer haut de gamme. Voici notre test.

Crédit photo : OtaXou

Fiche technique

Modèle Asus ROG Strix G16 2025 (G615LM) Dimensions 354 mm x 30,8 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 9 275HX Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5060 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 512, 1024 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 2650 grammes Profondeur 268 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

Le ROG Strix G16 est essentiellement une version un peu plus « calme » des ROG Strix Scar, la gamme qui intègre notamment toujours ce dos rempli de LED blanches personnalisables. Ici, nous sommes sur un châssis optimisé pour les performances ; épaisseur de 3,08 centimètres au point le plus haut, 2,65 kilogrammes sur la balance… Il faut ce qu’il faut, mais les lignes arrondies de ce ROG Strix G16 en font tout de même un PC portable gamer assez sobre, assez moderne.

Crédit photo : OtaXou

Alors bien sûr, nous restons gamers : la bande de LED qui cercle intégralement le bas du châssis est toujours là. Et la conception reste principalement plastique, le métal étant réservé au capot et au panneau interne. Mais on retrouve aussi un trait superbe sur cette génération : le fait de pouvoir ouvrir le panneau arrière très simplement, en une petite glissière, pour mettre à jour la RAM et le stockage aisément. Cette initiative déjà vue sur le ROG Strix Scar G18 est toujours aussi appréciée.

Clavier et pavé tactile

Nous sommes toujours sur des switchs chicklet très classiques sur cette configuration, mais qui ont le grand avantage de profiter d’une distance d’activation bien plus grande que sur les configurations ultrabook. Le confort de frappe comme de jeu est bien là, tout autant bien sûr que le RGB personnalisable et les quelques « touches gamers transparentes » pour arrondir le style.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile est énorme désormais, et bien centré par rapport au châssis. Sa surface est parfaitement glissante et très agréable à prendre en main.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port d’alimentation propriétaire réversible, un port Ethernet 2.5G, un port HDMI 2.1, un port USB A 3.2 Gen 2, deux ports Thunderbolt 5 et un port combo jack. À droite, nous avons deux ports USB A 3.2 Gen 2 supplémentaires.

Oui, ça fait beaucoup de connectique à gauche ; toute la surface semble être prise. Un lecteur de cartes SD plein format aurait été apprécié, mais difficile d’aller contre autant de connexions différentes disponibles directement sur le châssis.

Webcam et audio

Le ROG Strix G16 de 2025 profite d’un simple capteur 1080p pour webcam, qui n’est ni très bon ni très mauvais. Le traitement n’est pas à la hauteur de celui des puces Qualcomm, mais reste dans le lot. Suffisant pour de la vidéoconférence, en somme.

Côté configuration audio, ce n’est pas très folichon. Nous avons un haut-parleur de 1W sur chaque côté de l’ordinateur, mais pas placé en face de l’utilisateur. Ces derniers n’offrent pas un son particulièrement bien ciselé, et manquent autant de basse que de maîtrise des aigus. Ils sont serviables, dans la moyenne basse.

Écran

Le ROG Strix G16 de 2025 profite d’une dalle IPS LCD de 16 pouces supportant une définition de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10. Elle est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz, et est traitée anti-reflet.

Sous notre sonde et avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays, nous retrouvons une couverture de 149% de l’espace sRGB pour 100% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 549 cd/m², très bonne pour une dalle gamer IPS LCD, avec un ratio de contraste de 1454:1 là encore très bon pour cette technologie. La température de couleurs moyenne est mesurée à 6290K, un poil trop chaude par rapport à la norme 6500K recherchée.

Le delta E00 moyen mesuré est de 1,25 avec un écart maximal de 2,73 mesuré sur les tons jaune orangé. C’est tout simplement parfait, les deux mesures étant en dessous du score de 3 recherché. La seule « faiblesse » du ROG Strix G16 de 2025 est tout simplement de ne pas être pleinement compatible HDR. Il met en avant sa compatibilité Dolby Vision HDR quand bien même il n’en est capable qu’en lecture vidéo, et encore.

Logiciel

Nous sommes à la maison chez Asus. Ce qui veut dire que nous devons à nouveau dire bonjour (et immédiatement au revoir) à McAfee, qui rappelons-le, n’est pas tant un antivirus qu’une publicité préinstallée sur votre config. Désinstallez ça rapidement.

Sinon, le couple MyAsus / Armoury Crate est toujours présent. Le premier pour gérer les mises à jour de l’ordinateur, le second pour régler les performances plus finement. Le tout fonctionne toujours aussi bien, même si une fusion des fonctionnalités pourrait être judicieuse.

Performances

Dans notre configuration de test, le ROG Strix G16 de 2025 profite d’un SoC Intel Core Ultra 9 275HX, un SoC à 24 cœurs — 8 performances, 16 efficients — et 24 threads pouvant turbo jusqu’à 5,4 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM DDR5 à 5600 Mhz, et 1 To de stockage en PCIe 4.0. Surtout, nous retrouvons ici la NVIDIA GeForce RTX 5060 mobile à son TGP maximal de 115W.

Benchmarks

Sur Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 2004 points en multi core pour 135 points en single core. Rien à dire : la puce est aujourd’hui l’une des plus puissantes disponibles sur les ordinateurs portables, en attendant la réponse d’AMD.

Sur 3DMark, nous retrouvons des scores de 3170 points sur Speed Way pour 2470 points sur Steel Nomad. Ces scores placent la RTX 5060 mobile essentiellement au même niveau qu’une RTX 4060 Ti de bureau, ce qui est engageant sans être transcendant.

Enfin côté stockage, nous retrouvons les performances attendues de la génération PCIe 4.0.

En jeu

1080p Black Myth Wukong Cyberpunk 2077 PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x4 118 FPS 142 FPS PT ON, DLSS4 Equilibré, FG x0 41 FPS 45 FPS PT ON, DLSS OFF 17 FPS 17 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x4 128 FPS 271 FPS RT OFF, DLSS4 Equilibré, FG x0 44 FPS 110 FPS RT OFF, DLSS OFF 32 FPS 84 FPS

Face à la RTX 5060 mobile, nous avons privilégié d’utiliser la définition 1080p bien plus logique pour son profil de performance et non la définition native plus complexe à gérer ici.

Difficile de ne pas être heureux de ces chiffres, en particulier la très bonne gestion des performances ray-tracing en considérant la taille effective de cette puce. Si le ROG Strix G16 a le volume d’encaisser bien plus, il gagne tout de même à intégrer cette RTX 5060 mobile sur un point dont nous parlerons juste après…

Pour les créatifs

Que ce soit sur les performances en montage photo et vidéo, ou les performances sur le logiciel de création 3D Blender, nous sommes encore face à des performances proches d’une RTX 4060 Ti de bureau.

Refroidissement et bruit

Voilà le vrai avantage d’intégrer une RTX 5060 mobile au sein d’un châssis comme celui de l’Asus ROG Strix G16 de 2025 : le silence. Même lancé à pleine puissance, le PC gamer ne fait pas franchement énormément de bruit et rappelle bien plus un ultraportable lancé à pleine puissance qu’autre chose. Des petits ventilateurs qui s’entendent sans déranger, un bruit de fond en somme.

Et pour tenir ces performances sur le long terme, rien de plus simple.

Autonomie

Le ROG Strix G16 de 2025 intègre une large batterie de 90 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 280W fourni avec prise propriétaire réversible. L’ordinateur est également compatible avec le Power Delivery.

Crédit photo : OtaXou

En utilisation bureautique, écran réglé à 50%, nous retrouvons une autonomie comprise entre 8 et 9 heures tout à fait engageante pour un PC portable gamer. La catégorie étant plutôt habituée aux 3/4 heures grand maximum, on applaudit les efforts d’Intel comme de NVIDIA sur ce point, qui entre l’évolution des puces mobiles et le label Advanced Optimus peuvent véritablement tirer le meilleur des configurations en portabilité.

Prix et disponibilité

L’Asus ROG Strix G16 de 2025 dans notre configuration avec RTX 5060 mobile sera vendu en France au prix de 2599 euros.