Canon lance son EOS R100, un appareil photo hybride au prix accessible

Loin des appareils hybrides à 4000 ou 6000 euros, le Canon EOS R100 s'adresse à ceux qui souhaiteraient s'initier à la photo pour garder des souvenirs, avec un prix de 700 euros, objectif compris.

Alors que les appareils photo hybrides à objectifs interchangeables sont encore en grande partie l’apanage des professionnels, des experts ou des amateurs de photographie, Canon cherche depuis quelques mois à diversifier son offre. En plus des boîtier orientés vers ce public expérimenté, avec les Canon EOS R3, EOS R5 ou EOS R6 Mark II, le constructeur propose désormais un Canon EOS R8 et un EOS R50. Le premier permet de profiter d’un capteur photo plein format pour un prix plus accessible, tandis que le second est orienté cette fois vers les créateurs de contenus.

La tendance du constructeur japonais n’est pas près de s’arrêter et la firme a justement présenté, ce mercredi, son boîtier hybride le plus abordable à ce jour, le Canon EOS R100. Il s’agit d’un appareil photo hybride à objectif interchangeable destiné avant tout à un usage familial, afin d’enregistrer des souvenirs de vacances ou d’événements.

Pour ce faire, le Canon EOS R100 embarque un capteur photo APS-C au format de 22,2 x 12,8 mm de 24,1 mégapixels. Cependant, contrairement aux autres boîtiers de Canon, dotés pour la plupart d’un processeur d’image Digic X, l’EOS R100 embarque simplement un processeur Digic 8, lancé en 2018. Les performances de l’appareil vont logiquement être bien plus limitées, que ce soit pour la vitesse, la rafale ou l’autofocus.

Des limitations pour la rafale ou la vitesse

Du côté de la vitesse, l’EOS R100 se contente par exemple d’une obturation pouvant atteindre le 1/4000 seconde. La rafale est également bridée avec jusqu’à 3,5 images par seconde en suivi d’autofocus et 6,5 images par seconde avec l’obturateur électronique. À titre de comparaison, la plupart des boîtiers lancés en 2023 permettant au moins une rafale de 10 images par seconde. Autre limitation du côté de la reconnaissance de sujets pour l’autofocus qui se limite aux visages et aux yeux des humains, mais ne va pas gérer les animaux ou les véhicules. Enfin, concernant la sensibilité du capteur, le Canon EOS R100 peut monter jusqu’à 12 800 ISO, extensible jusqu’à 25 600 ISO.

La vidéo n’est pas en reste, puisque Canon propose l’enregistrement en 4K 30p (avec un recadrage de 1,55x), en Full HD à 60p ou en HD à 120p. Le boîtier se contente cependant logiquement de l’enregistrement avec le codec h.264 et n’intègre pas de stabilisation du capteur, mais seulement une stabilisation électronique.

Le Canon EOS R100 // Source : Canon Le Canon EOS R100 // Source : Canon

Concernant l’ergonomie et la connectique, si le Canon EOS R100 embarque bel et bien un viseur électronique, son écran de 3 pouces n’est toutefois pas orientable ni tactile. Le boîtier ne propose par ailleurs qu’une seule molette de réglage et aucun bouton personnalisable. On va cependant retrouver une connectivité Wi-Fi et Bluetooth pour le connecter à l’application Canon Camera Connect et au service de cloud Image.canon. L’EOS R100 se limite à un seul tiroir pour carte SD (compatible UHS-II), mais propose bel et bien une sortie micro-HDMI, une entrée micro et une prise USB-C. En revanche, la prise USB ne pourra pas servir à charger la batterie, mais seulement à transférer les photos.

Un appareil photo hybride à 700 euros avec objectif

Le Canon EOS R100 sera disponible uniquement en kit. Il sera proposé notamment au prix de 699 euros avec un objectif RF-S 18-45 mm (f/4,5-6,3) IS STM (équivalent 29-72 mm). Bien évidemment, l’appareil étant doté de la monture Canon RF, il est compatible avec l’ensemble des objectifs photo du constructeur, y compris les modèles les plus haut de gamme.

En parlant d’objectif, Canon a annoncé, en parallèle de son EOS R100, une nouvelle optique grand-angle RF 28 mm f/2,8 STM au format pancake. Celle-ci sera proposée au prix de 379 euros.

